Dagens ungdom lever etter fraværsgrensa. Går man over 10 prosent fravær, vil dette gå utover framtiden vår. En annen ting som også går utover vår framtid er klimaet.

I over et halvt år har svenske Greta Thunberg streiket skolen hver fredag for å demonstrere om at hun ønsker en bedre klimapolitikk. Hennes engasjement har spredd seg utover hele verden, og det har også kommet hit til Rogaland. Fredag 15. mars er det skolestreik for klimaet i Stavanger, og fredag 22. mars er det planlagt skolestreik for klimaet i Egersund, Haugesund og enda en i Stavanger. Engasjementet er stort her også.

Ugyldig fravær

Mandag 11. mars fikk videregående elever beskjed om at det politiske fraværet de har søkt om for å delta på disse arrangementene, ikke blir innvilget, fordi fylkesadministrasjonen har bestemt det. Dette betyr at dersom man deltar, gjelder det som ugyldig fravær, noe som kan gå utover hver enkelts 10 prosentgrense.

Vi streiker ikke for å skulke skolen, vi streiker fordi ungdommen ønsker å kjempe for en bedre klimapolitikk. Vi unge har forstått at klimaet krever handling, nå!

Når fylkesadministrasjonen da tar slike beslutninger, ødelegger det for ungdommens stemme. Vi fortjener også å bli hørt, det er tross alt vi som skal overta kloden om noen år, og da er det vi som må rydde opp etter de voksne. Fordi vi har bare en klode, derfor er det viktig at vi tar vare på den. Ikke alle har forstått hvor mye dette haster, men flere og flere engasjerer seg, og særlig ungdommen.

Jeg kan forstå at fylket ikke er enige i at å streike er det beste virkemiddelet, men vi har prøvd mildere metoder, og nå krever vi at det blir handling. Derfor blir jeg rystet over at fylkeskommunen bruker makten sin slik til å bestemme over oss, og hva vi skal mene. De velger å trekke det sterkeste kortet, det de vet vil gå igjennom i deres favør. Dette er feil måte å bruke makten på, de tråkker på ytringsfriheten vår. Engasjementet for streikene er stort, men jeg forstår jo selvfølgelig alle som velger å ikke komme, fordi de ikke får gyldig fravær. Dette er utrolig trist, og jeg er skuffet over at de voksne velger å oppføre seg slik.

Bli med!

Derfor vil jeg oppfordre alle til å bli med på skolestreiken for et bedre klima, fordi det å engasjere seg er viktigere enn noen gang, vi må vise politikerne at vi mener alvor, og at vi er lei av tomme løfter. Klima krever handling.