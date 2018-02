Hvordan vi løser klimaproblemene, opplever mange av oss som kanskje det viktigste spørsmålet i tiden. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har rimeligvis ikke noe klart svar på spørsmålet i intervju med Aftenbladet 7. februar, men han synes skråsikker når han sier hva som i alle fall etter hans mening ikke løser klimaproblemene: Å stemme feler og danse ballett.

Derfor frarår han unge mennesker å satse på slike kunstneriske disipliner og innprenter dem at de, hvis de vil utgjøre en forskjell, må bli ingeniører, kjemikere og fysikere. «Vi er helt avhengige av teknologi for å løse klimaproblemene», sier han i intervjuet.

Trenger kreative hoder

Det siste er det lett å være enig i. Men hva slags ingeniører trenger vi? De store utfordringene vi står overfor trenger vel kreative hoder som har fått næring i skolen til nettopp å tenke innovativt og nytt. Kanskje kan nettopp dans, musikk og drama være gode linjevalg for framtidige ingeniører og fysikere? Da Ståle Kyllingstad for noen år siden gikk ut på samme måte som Stein Lier Hansen og bad ungdom velge bort de kreative linjene i videregående opplæring, foretok Sandnesposten en liten undersøkelse blant elever som hadde gått på musikklinja på Lundehaugen. Et overraskende antall av disse avgangselevene hadde satset videre på realfag, og noen av dem bekler i dag toppstillinger i forskermiljø innenfor realfagsområdene.

Provoserer

Vi må alle ta innover oss at klimaproblemene er utfordrende, både de som danser ballett, de som gnikker feler og de som har kloke hoder for nye oppfinnelser. Det er mangfoldet som skaper et godt samfunn, derfor provoserer Stein Lier Hansens spissformulerende råd til de unge.