I forbindelse med Norges forhold til ACER (EUs energisamarbeid) har gamle og nye problemstillinger dukket opp. Sist nå med kommentar i Aftenbladet 7.mars. Det er viktig å ha noen grunnleggende begreper og størrelser i bunn.

Spart store vannkraftutbygginger

Norge bygget de første kablene til Danmark i 1976/77, og har siden utvidet til fire kabler, pluss én til Nederland. Før det hadde vi vanlige linjer mot Sverige, Finland og Russland med en viss kapasitet. Jeg jobbet på driftssentralen i Oslo den gang og husker godt argumentene. Driftssikkerhet for både Norge og Danmark, med balanse over døgn og år som mål. Norge har spart seg for meget store vannkraftutbygginger ved å ha disse kablene, og Danmark har fått reguleringskraft de ellers ikke har, også mot vindkraften.

Norge bygger ned naturen for å gi Google et mer grønt image, ikke for å forsyne Nordsjøen eller elbiler innenlands med energi. Var det meningen?

I snitt har Norge hatt ca. 4 TWh elektrisk energi i overskudd siden 1976, også de siste 10 årene. Hvis 1,5 mill. biler skal elektrifiseres, vil det spise opp hele dette overskuddet. Hvis halve Nordsjøen skal elektrifiseres, går det med nesten det dobbelte, ca. 7 TWh. Dette betyr i klartekst at Norge ikke har «uendelig» med fornybar elektrisk energi tilgjengelig. Hvis ferjer, lastebiler, busser osv. skal elektrifiseres, må vi importere skitten utenlandsk kraft. Var det meningen?

Kan ikke brukes to ganger

Vi kan jo bygge ut tusenvis av vindmøller? Til nå er det bygget ut ca. 2 TWh (750.000 elbiler), men mye av den kraften er allerede solgt til utenlandske selskaper, og da kan den ikke brukes to ganger. Norge bygger ned naturen for å gi Google et mer grønt image, ikke for å forsyne Nordsjøen eller elbiler innenlands med energi. Var det meningen?

Tyskland bygger mye sol og vind, og det medfører store reguleringsmessige problemer. Sol og vind opptrer sjelden akkurat når energien trengs. Noen mener Norge kan avhjelpe dette.

Ingen redning

Om få år trenger Tyskland 80.000 MW effekt for å kunne kompensere for denne ubalansen. Kabelen som nå bygges mellom Norge og Tyskland, kan overføre i overkant av 1000 MW, altså ca. 1,5 prosent av behovet. Dette er bittelitt hjelp, men ingen redning.

Pumpekraftverk blir nevnt, og det er også lansert som «grønt batteri for Europa». Duge i Sira-Kvina og Saurdal i Ulla-Førre er to av de største pumpene i dag, og er til sammen i overkant av 500 MW. I Aftenbladet henvises til en studie som antyder 20.000 MW i mulig pumpekapasitet, men dette er rent teoretisk. Rapporten antyder bl.a. at Tonstad kan bygge en stor pumpe, men den er forlatt, mest av økonomiske grunner. Og, total effekt for vanlig produksjon i alle norske kraftverk til sammen er i underkant av 30.000 MW, så vi kan aldri bygge pumper i den størrelse som er antydet. Tallene bør tale for seg; Norge blir aldri redningen for Europa, og vi blir aldri et grønt batteri i betydelig grad!

Sikkerheten god nok

Og, det trengs ikke flere kabler til utlandet for å øke driftssikkerheten, den er mer enn god nok. Det er ren økonomi som driver aktørene (kanskje også «private»); muligheten for å tjene mer penger på kraftutveksling. Dette kan jo komme oss alle til gode gjennom interkommunale selskaper, men da må man være ærlig og si det som det er. Og, vi trenger ikke ACER i det hele tatt. Hvorfor gi fra seg kontroll, selv om det er aldri så lite?

Det vi kan gjøre, er å ha en kontrollert, diskutert vind- og solkraftutbygging, som reguleres mot vår egen vannkraft. Og, ikke selge vindkraften til utlandet på langsiktige kontrakter. Da trenger vi ikke flere kabler, og da kan vi se om det er nok elektrisk energi til elbiler osv.

Nå ser det ut til at mange tror Norge har nærmest ubegrenset av fornybar energi og skal redde Europa; det er nok ikke slik!