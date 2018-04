Våren har endelig kommet til Rogaland, og rogalendingen våkner til liv i takt med naturen. Selv ser jeg tilbake på vinteren som var, og konkluderer med at jeg kan kalle meg helårssyklist. Jeg har brukt sykkel som hovedtransportmiddel hver dag.

Tok lang tid

Hver ukedag har jeg syklet fra Stokka til Mariero for å hente barnet mitt i barnehagen. Jeg har kjørt bil til barnehagen fire ganger gjennom vinteren – og jeg hatet det. Jeg satt i stillegående bilkø hjemmefra, til barnehagen og til jobben på Tjensvoll. Det tok lang tid! Det var kjedelig! Det føltes som bortkastet tid.

Likevel møter jeg overraskende ofte folk som syns det er så utrolig at jeg sykler hele året. Er det en allmenn oppfatning at bil er den beste løsningen for å komme seg på jobb i regionen vår? Er det slik at rogalendingen ikke ser noen annen løsning enn å sitte morgen og ettermiddag i bilkø for å få ungen i barnehage og seg selv på jobb? Jeg forstår at noen har jobber langt borte og lange dager på jobb. Jeg forstår at folk har travle liv.

Ro til å tenke

Jeg kan selvsagt kun snakke for meg selv, men skal jeg kjøre bil til barnehagen og på jobb om morgenen, må jeg minst regne det dobbelte i tid som ved sykling på grunn av kø. Jeg sykler ikke fordi jeg er så sprek. Jeg sykler fordi det er den enkleste løsningen. Også så deilig som det er å sykle! Jeg har elsykkel, ungen i sykkelvogn, varme sko og gode klær. Jeg får frisk luft, ro til å tenke og ikke minst gleden av å rase forbi bilkøene der det sitter én person i hver bil og ikke forstår hvorfor køen blir verre for hver dag som går. De står ikke i kø. De er kø!

Det virker på meg som om mange ikke er klar over at det finnes et fantastisk alternativ til bil her hvor vi bor. Det er så befriende enkelt å komme seg frem i Rogaland på sykkel! Når man tenker på det er jo regionen vår som skapt for sykling – året rundt!

Prøv en uke eller to

Jeg vil med dette oppfordre Rogalands innbyggere: Prøv en uke eller to på sykkel i stedet for bil. Kanskje du vil se at det er raskere, enklere og hyggeligere enn bil? Kanskje kommer du til å nyte den friske vårluften, den blide ungen på bagasjebrettet, fuglesang i ørene og det å suse forbi bilkøen? Kanskje får du lyst til å ta en omvei for å se på sjøen? Kanskje går du ned et halvkilo av treningen? Kanskje vil du til og med etter hvert like følelsen av kaldt regn mot ansiktet? Uansett – jeg tror du vil elske det. Kanskje sitter du neste vår og ser tilbake på et friskt år som helårssyklist?