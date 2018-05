Det går visst ikke an å være mot en generell boikott – og samtidig være mot en avtale der UiS bistår Technion med å stjele gass fra naboland, herunder Gaza?

To utenriksministre

Visst går det an! Dette sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2011 i Stortinget på spørsmål fra Frp: «I noten til de israelske myndigheter ble det også vist til den prinsipielle norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. Denne prinsipielle holdningen innebærer at det utvises tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av naturressursene i slike områder.»

Tilbakeholdenhet tilsier at UiS ikke samarbeider verken med Technion eller andre der havrettsavtaler ikke er på plass. Og det er vel ingen som mistenker Støre for å være for en generell boikott?

Dette sa Børge Brende i 2014 på spørsmål i Stortinget fra KrF: «De maritime grensene for det sør-østlige Middelhav, herunder Israels kontinentalsokkel, er i stor grad uavklarte. … Det er heller ikke foretatt noen maritim avgrensning mot sokkel og havområder som genereres av Gazastripen. Regjeringens klare tilrådning til norske selskaper er at det bør utvises tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av naturressurser i havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold.»

Stavanger Arbeiderparti er ett av flere partier som forventer at UiS følger klare tilrådinger fra våre to tidligere utenriksministre.

Dersom UiS hadde fulgt denne «klare tilrådingen» ville de ikke samarbeidet med Technion nettopp på dette feltet. Eller er det noen som tror at Børge Brende var eller er tilhenger av en generell boikott av Israel?

UiS’ politiske valg

Arild I. Olsen og UiS tar begge for gitt at det bare er tilhengere av akademisk og kulturell boikott av Israel som oppfordrer til å avvikle samarbeidsavtalen. Stavanger Arbeiderparti er ett av flere partier som forventer at UiS følger klare tilrådinger fra våre to tidligere utenriksministre. I vedtaket som årsmøtet sluttet seg til ble det samtidig presisert at Arbeiderpartiet ikke har vedtatt støtte til en generell boikott. Å sette likhetstegn mellom motstand mot Technion-avtalen og boikott er derfor en tilsnikelse – eller i det minste en misforståelse.

Frp’s energiminister – og representanter for Frp og KrF på Tinget – er tilhengere av et samarbeid mellom norske og israelske selskaper og universiteter om en folkerettsstridig utnyttelse av olje- og gass. Oppsiktsvekkende nok følger Frp ikke tilrådingen fra egen utenriksminister.

Slått følge med Frp

UiS har så langt valgt å slå følge med Frp, i stedet for å følge tilrådingene fra to regjeringer med ulik politisk farge. Det er et politisk valg. UiS har også etablert et samarbeid med Universitetet i Nablus. Det er bra. Men det fjerner ikke utfordringen for UiS i denne saken: Hvordan kan en forsvare et samarbeid som innebærer folkerettsbrudd? Har ikke Gaza nok utfordringer, om de ikke også skal måtte miste egne naturressurser?