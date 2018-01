Dersom man skal endre særaldersgrensene, ​er det viktig å se helheten​ ​i​ ​forhold​ ​til​ ​fysiske​ ​og​ ​psykiske​ ​belastninger​ ​som​ ​beskrevet​ ​i​ Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Aldersgrenseloven, paragraf​ ​2​ ​a.​ ​og​ ​b., ​herunder​ ​fysiske krav, antall år​ ​i​ ​belastende​ ​arbeid/tjeneste,​ ​mengde​ ​av​ vakt-/​skift-/nattarbeid,​ ​overtidsarbeid​ ​inkl.​ ​øvelser, påtvunget​ ​skifte​ ​av​ ​arbeidssted​ ​(beordring),​ ​lengre​ ​fravær​ ​fra​ ​hjem/familie​ ​på​ ​grunn​ ​av​ ​jobb (pendling,​ ​sjøtjeneste​ ​etc.),​ ​internasjonale​ ​oppdrag​ ​(INTOPS) osv. En «rettferdig» måte å håndtere en slik vurdering av belastningen vil bli svært krevende og sannsynligvis føre til mer byråkrati.

God nok samfunnsinnsats

Kvitsøy Frp mener at det er feil å ha fengselsbetjenter, patruljerende polititjenestemenn, militære i felt (inkl. INTOPS) som er opptil 70 år gamle. Vi mener at deres tidligere arbeid i svært krevende yrker frem til 60-63 år er god nok samfunnsinnsats. I tillegg er vi tvilende til at deres fysiske form vil være tilfredsstillende til patruljering, skift, døgnvakt og/eller øvelser. Dersom noen mener at vi bare kan sette disse arbeidstakerne i kontorjobb i samme etat, så risikerer samfunnet at vi får et kjempestort byråkrati i stedet for at det store flertallet er i operative stillinger. Vi mener at folk flest ønsker hender/øyne/ører ute i «felten», så det burde være det overordnede målet. Vi mener videre at en økning av særaldersgrensene for disse ikke vil føre til økt trygghet og handlekraft, snarere tvert imot.

En annen tanke er at de kan/skal bytte jobb når de er pensjonister i det offentlige: Til hvilke hvilke jobber i så fall? Erfaring viser at bedrifter sjelden ansetter 50-åringer, så hvorfor vil de ansette et stort antall på 60-63 år? Et annet problem som dukker opp, er hvem skal betale for en etter-, videreutdanning eller omskolering for de som ikke har relevant bakgrunn, men har behov for dette? Og hvor kort må denne utdanningen være for at det skal bli en kost- nytteeffekt av det?

Positive incentiver

Dersom Venstre virkelig ønsker at disse skal jobbe lenger, bør de komme med​ ​positive​ ​incentiver​ ​(gulrot), slik​ ​som​ ​muligheten​ ​til​ ​å​ ​jobbe​ ​et​ ​gitt​ ​antall​ ​timer​ ​i​ ​det offentlige​ ​i​ ​tillegg​ ​til​ ​pensjon. Tidligere hadde man en​ ​mulighet​ til å jobbe ​opptil​ ​14​ ​timer​ ​i​ ​uka med normal timelønn. Denne ble fjernet ​i ​2013. Dette​ ​kunne​ ​blant​ ​annet​ ​avhjulpet i en del stillinger som sykepleiere, den kommende lærermangelen (pga. nye krav og større lærertetthet)​ ​etc. Dette forutsetter selvfølgelig at vedkommende har/kan ta utdannelse som kvalifiserer til disse stillingene.