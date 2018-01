Den Rio-bosatte journalisten Arne Halvorsen hadde nylig en kommentar i Aftenbladet som var egnet til å skremme vettet av enhver turist eller forretningskvinne med Brasil-planer.

Allerede i ingressen skjønte jeg hvor det bar når det ble anslått at antall drap siste 15 år var på et slikt nivå at både Oslo og Stavanger ville vært utslettet. Vel, la oss i det minste være enige om at det kanskje hadde vært noen bygninger igjen.

Drapsraten ble halvert på seks år

La oss også være enige om at statistikk i Brasil ikke er noen eksakt øvelse, datagrunnlaget varierer enormt. Blant annet viser en FN-rapport fra deler av den perioden som Halvorsen beskriver, at store byer som Rio og São Paulo lykkes i å halvere drapsraten fra 2001 til 2007.

Jeg nevner ikke dette fordi det er avgjørende at Rio gikk ned fra 65 til 35 drap per 100.000 innbyggere – tallet er fremdeles skyhøyt, og har økt fram til i dag − men fordi jeg synes det er synd at Halvorsen framstiller Brasil som et land som ikke bryr seg om denne problematikken, og som ikke har satt inn tiltak.

Kriminalitetsbekjempelse er høyt på den politiske agendaen i Brasil.

Narkotikaproblemet

Det er kanskje nettopp fordi Brasil har satt inn tiltak mot volden, eller mer korrekt, mot narkotikatrafikken, at vi har de høye tallene. Krigen mot narkotika er omfattende og blodig, som dessverre gir høye drapstall. For å illustrere hvilket utslag denne krigen får for statistikken, viste en rapport nylig at over halvparten av alle drap i Rio skjer innenfor bare én prosent av adressene. Det sier mye. I tillegg til å ta opp krigen med narkotika har vi også sett en rekke andre tiltak, blant annet Bolsa Familia, et meget omfattende program som hadde som mål å løfte de aller fattigste økonomisk, hvor noe av effekten skulle være å dempe kriminalitet. Programmet har høstet stor anerkjennelse internasjonalt, selv om det er ulike oppfatninger av effekten.

Jeg er derfor helt uenig i Halvorsens beskrivelse av et land som ikke bryr seg om dødstallene og unnlater å handle. Kriminalitetsbekjempelse er høyt på den politiske agendaen i Brasil. Om man gjør de riktige tingene, og om det gjøres nok, er likevel et åpent spørsmål.

Så går det også an å ta med i sin egen, private risikovurdering at Brasil ikke har tradisjon for verken masseskytinger, skoleskytinger eller terror.

Mer samba enn frykt

Hvordan er det så å leve i en by som Rio? Helt vidunderlig. En av verdens vakreste byer, Sør-Amerikas kultursenter, et vell av skjønn arkitektur og fantastiske institusjoner, bebodd av kloke, hjelpsomme og fine folk. Rio er først og fremst dette. Så fikk vi selvsagt tidlig høre hvor farlig ting var, og hvor forsiktige vi må være. Greit nok, det er farligere nattestid i Stavanger sentrum enn på Klepp, slik er det også i Rio, man unngår områder og bruker hodet, akkurat som i alle andre millionbyer rundt om.

Og om man bruker hodet litt til, så finner man fort ut at den store risikoen for oss privilegerte hvite og rike i Brasil først og fremst knytter seg til å miste lommeboka på et gatehjørne, ikke å miste livet i favelaen. Det fins en del nordmenn som har opplevd uønskede monetære tap, men det fins også nordmenn som har levd hele liv i Rio uten å oppleve noe som helst annet enn samba. Og så går det også an å ta med i sin egen, private risikovurdering at Brasil ikke har tradisjon for verken masseskytinger, skoleskytinger eller terror. En million feiret nyttår på Copacabana forleden, uten bombefrykt.

Jeg skal straks hjem til Rio igjen etter norsk juleferie, og har stor tro på en vår med livet i behold. Så har jeg tenkt at om en femtenåring tvinger til seg pengeboka mi en dag, så har han kanskje fortjent den.

