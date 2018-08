Den foreløpige rapporten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at i veitrafikken gikk utslippene ned med nesten 10 prosent. Det skyldes hovedsakelig en økning i innblanding av biodrivstoff, men også at stadig flere kjører miljøvennlige biler som elektrisk og hybrid.

Gode ordninger

Venstre og den blå-grønne regjeringen har de siste årene fått på plass en rekke gode ordninger for de som velger å kjøre miljøvennlige biler. I 2017 var rundt 20 prosent av nybilsalget elbiler og rundt 18 prosent ladbare hybridbiler. Det betyr at uansett hvor du bor i landet, er det mulig å velge en miljøvennlig bil. Venstre er opptatt av å fortsette denne satsingen, samt å bygge stadig flere ladestasjoner for å gjøre det enda enklere å velge grønt på veien.

Dramatiske utslag

Vi er på riktig vei, men vi er ikke i mål. Senest i sommer har vi sett dramatiske utslag av klimaendringene i flere deler av verden. Det er viktig at alle land følger opp forpliktelsene i Parisavtalen og bidrar for å få ned sine lands utslipp. Norge går foran og viser at klimatiltak i transportsektoren nytter, men målet framover er å utvikle løsninger som kutter utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt.