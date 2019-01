Er Aftenbladet Ropstads beskytter?

Hvilke motiver ligger bak når Aftenbladet på lederplass 25. januar skriver at folk har godt for langt i sin kritikk av regjeringen abortlovsendringer og Kjell Ingolf Ropstads sære uttalelser?

Forsterker frontene

Når mennesker føler at friheten deres blir innskrenket og politikken dras i en totalitær retning basert på religiøse tekster, er det all grunn til å ta dette på alvor. I stedet er Aftenbladet med på å forsterke frontene som har oppstått de siste dagene. Dere går til angrep på dem som bruker ytringsfriheten til å melde fra. Dere latterliggjør meningsmotstandere og hevder de setter urimelige krav til folkevalgte politikere. Har dere glemt hvilket land dere bor i? Har dere glemt hva som er pressens samfunnsoppdrag?

Hvis det er noen som bør tåle kritikk og at folk er uenige med dem, så er det våre folkevalgte.

Minister for alle

Når det kommer kritikk av regjeringen og Ropstad spesielt, hevder dere at dette er mobbing, men hvilke andre virkemidler har meningsmotstandere enn å stå opp og si ifra? En barne- og likestillingsminister kan selvsagt ha egne meninger, men det er et folkekrav at det ikke tegnes opp et inntrykk av at noen samlivsformer er mindre verdt enn andre.

Ved å boikotte Pride-paraden, tar ministeren avstand fra budskapet som formidles i paraden og rettighetene disse menneskene har kjempet og sloss for. Alle barn har like rettigheter. Det finnes homofile barn og det finnes barn med homofile foreldre. Ropstad er minister for alle. Det er ikke et krav at Ropstad må gå i paraden, det er et ønske. Ropstad har heller ingen plikt til å være statsråd. Han kan takke nei hvis oppgaven går på akkord med egen overbevisning.

Er Aftenbladet å regne som Ropstads beskytter? Vil Aftenbladet at meningsmotstandere holder kjeft og bare retter seg inn når konservative, religiøse krefter vil ta grep om barne- og familiepolitikk og snikindoktrinere oss med eldgammelt tankegods? Hvis det er noen som bør tåle kritikk og at folk er uenige med dem, så er det våre folkevalgte. Vi kan ikke leve i et land hvor den frie pressen er med på å fordumme debatten, polarisere og sette merkelapper på mennesker som taler om urett som rammer grupper som allerede er under press. Jeg mener at kritikken av regjeringen og Ropstad er på sin plass. Det er sikkert også mange andre saker og personer som burde vært kritisert, men nå er det dette tema som bekymrer og får folk til å protestere med de virkemidlene de har tilgjengelig. Bør ikke dette tas på alvor?

Stort trykk mot Ropstad

Aftenbladet er med på å bygge kunstige fronter. Folk er ikke mot Ropstad og dem som identifiserer seg som kristne bare fordi de er uenige med valgene han tar. Folk er ikke imot KrF bare fordi de sier ifra når de ser at politikken dras bakover til en tid hvor kvinner og homofile hadde færre rettigheter enn i dag. Jeg kan være enig i at det har vært et stort trykk mot Ropstad, men å karakterisere det som mobbing blir feil i ordets rette forstand. Dere går i den samme fallgruven dere prøver å kritisere når dere kaller meningsmotstandere for mobbere og kritikken for mas.

Jeg har også skrevet kritiske ord om Erna Solberg og Ropstad. Dette er ikke for å mobbe, men får å gi beskjed om at politikken er i ferd med å dreie seg mot en retning jeg ikke kan stå inne for. Jeg ser det som en borgerplikt.

Sparker nedover

Jeg vil heller ha «hysterisk og masete» opprop fra dem som er uenige med firepartsregjeringen, enn en logrende presse som beskytter konservative fundamentalister og er med på å sparke nedover mot dem som har guts nok til å si ifra når urett rammer vanlige mennesker i et av verdens beste demokratier.

Det blir helt feil at pressen oppfordrer folk til å holde kjeft. Dere kan ikke kneble dem som er uenige med dere.

Stemmer det at en delegasjon bestående av bare menn skal forhandle om mulige endringer i abortloven? Nei, det er helt feil.