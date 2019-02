Selvbestemt abort til uke 18!

Å nekte fosterreduksjon er mer enn et symbolsk vedtak for å få KrF med i regjering. Det viser at partiene forhandlet med kvinners liv for å sikre seg makt. Under forhandlingene gjentok folk både fra Høyre og KrF at innstramming i kvinners reproduktive rettigheter er en seier for dem. De tok ikke hensyn til argumentene og engasjementet som flertallet av befolkningen støtter og som manifesterte seg i den nasjonale Protestdagen i november til forsvar for abortloven.

Slutt med å påføre de som er uønsket gravide skyld og skam om de velger abort.

Parolen den dagen var – Ikke rør abortloven. Med regjeringens aggressive standpunkt om fosterreduksjon, stopp for eggdonasjon, hindring i tidlig ultralyd og tilgang til NIPT (Non-Invasive Prenatal test/diagnosis), endrer debatten seg. Heretter står kamp om å utvide kvinners reproduktive rettigheter. Vi vil ha vekk nemndene, tilgang til de beste tidligprøvene og utvide selvbestemmelsen fra uke 12 til uke 18!

Aldri hatt lavere aborttall

For kvinner er ansvarlige og trenger ingen til å ta avgjørelser for seg. Kvinnen er den som kjenner sitt liv, sin situasjon og muligheter best. Det er henne, og ingen andre som kan bestemme om hun vil fortsette svangerskapet eller ei. I fjor ble det gjennomført bare 12.000 aborter i Norge. Av disse var det åtte såkalte fosterreduksjon. De kunne ha abortert alle fostrene, så i stedet for å plage kvinner bør de respekteres og støttes. Antall aborter i Norge har aldri vært lavere, selv om vi er flere kvinner i fertil alder. Så slutt med å påføre de som er uønsket gravide skyld og skam om de velger abort.

Totalansvaret legges på familien

Skammen og ansvaret må regjeringa bære. De krymper overgangsstønaden til enslige foreldre og gjør det vanskeligere å få fast ansettelse med hele stillinger. Dermed har mange vansker med å få penger til å kunne skaffe seg bolig og ei lønn til å forsørge seg selv og eventuelt barn. De har fremmet forslag om å gi leger reservasjonsrett og nekte å hjelpe kvinner som søker om abort. De nekter kvinner tilgang til tidlig ultralyd og relevante prøver tidlig i svangerskapet. Regjeringa kommer ikke med garantier om avlastningen og tilstrekkelig støtte til kvinner som kan få sterkt hjelpetrengende barn. Nei, det økonomiske, fysiske og mentale totalansvaret legges på familien.

Makthaverne og avisredaktøren kan klage på kvinners ulike former for protester, men husk at dette handler om vår suverenitet, vår seksualitet, kropp og liv. Derfor raser vi, og dere har kun sett starten på den kampen kvinner nå har startet på.

Stemmer det at en delegasjon bestående av bare menn skal forhandle om mulige endringer i abortloven? Nei, det er helt feil.