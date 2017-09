I Stortingets behandling av bypakken fikk Samferdselsdepartementet en fullmakt til å endre opplegget for bomstasjoner, forutsetningen var at der var lokal enighet og at det ikke svekket økonomien i bypakken.

Unik mulighet

Her har samferdselsministeren en unik mulighet til å få gjort noe med kanskje den mest urettferdige konsekvensen i bypakken, nemlig situasjonen til de i Hundvåg bydel og hvordan de blir fullstendig innestengt av bomringen med dagens løsning på Bybrua.

Hele bypakken gir en urimelig effekt for folks økonomi, men den blir klart mest urimelig for de som bor i Hundvåg bydel.

Samferdselsministeren bekreftet på Stortinget at han ville bruke denne fullmakten, han sa også at det var viktig å se på om der ville oppstå urimelige effekter som følge av bypakken som han kunne rette opp, innkrevingen på bybrua er altså et slikt tilfelle.

Hele bypakken gir en urimelig effekt for folks økonomi, men den blir klart mest urimelig for de som bor i Hundvåg bydel. De blir stengt inne i en bydel hvor tilbudene er svært begrensede sammenlignet med alle andre bydeler i regionen. Samtidig får de hverken bussvei eller sykkelstamvei i bydelen og togtilbud finnes ikke.

I kommunalstyret for byutvikling har det vært flertall for å snu bommen på Bybrua, men vedtaket ble omgjort i formannskapet siden enkelte var redd det ville sette hele bypakken i spill.

Når Byvekstavtalen var oppe til behandling i Stavanger Bystyre ble likevel dette vedtaket fattet:

«3. Stavanger kommune ber styringsgruppen vurdere å flytte bomstasjon nr. 5 fra foreslått plassering i Fv. 415 Nedre Stokka vei til påkjøringsrampen til E39 ved Nedre Stokka vei. Det vises i den forbindelse til henstillingen fra Stortinget til regjeringen ved behandlingen av bypakken i mars. Kommunen vil også jobbe for en mer hensiktsmessig plassering av bomstasjonen i Randabergveien, og en bedre innretning av stasjonen på bybrua – for det tilfellet den vedtatte plasseringen slår særlig negativt ut for beboerne på Hundvåg sammenlignet med andre bydeler.»

Bomstasjonen på Stokka har ordfører Christine Sagen Helgø tatt tak i, men den på Bybrua har hun altså ikke gjort noe med, selv om et enstemmig bystyre vil den skal sees på.

Solvik-Olsen har fullmakt

Dette kan samferdselsministeren likevel ordne, han har fått fullmakt til å gjøre endringer for bomstasjoner i bypakken om de gir en urimelig effekt og om det er lokal enighet om at endringen kan gjøres.

Bypakken ble vedtatt i Stortinget i mars og en nærmest enstemmig bystyre i Stavanger ba om at det blir sett på bomstasjonen på bybrua i mai.

Spørsmålet mitt blir da, hva venter egentlig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på, er ikke dette en gyllen mulighet for ham og Frp å vise at de fortsatt kjemper mot urettferdigheten bompenger gir, i dette tilfellet langt mer i en bydel enn andre? Bruk muligheten du nå har, snu bommen på bybrua, Ketil Solvik-Olsen, gi innbyggerne på Hundvåg litt mer rettferdighet.