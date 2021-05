Vi må snakke om tillit

ONS: Når fravær av tillit dominerer, vil det bli krevende å gjennomføre store løft som samfunnet skal gjennom. Nøkkelordet tillit er limet i samfunnet, og en forutsetning for at næringsliv og politikere kan gjennomføre djerve mål.

«Norge har store muligheter i å innta en nøkkelrolle i global energipolitikk», skriver Leif Johan Sevland. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Leif Johan Sevland Adm. direktør, Offshore Northern Seas (ONS)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I år er det stortingsvalg. Mandag 13. september er siste frist for å avgi din stemme, og på kvelden benker mange seg til valgvake og timevis med direkte fjernsyn og minutt-til-minutt-oppdateringer i alle nettmedier. Forvaltningen av det norske demokratiet står sterkt her til lands, og de vi velger frem betyr mye for oss.

Det er ikke helt problemfritt å gå til valg etter et drøyt år med pandemi og et fortsatt delvis nedstengt samfunn. Tallene fra Opinion i mars 2021 sier at nordmenns tillit til myndighetene er lavere enn på samme tid i fjor, og med fallende trend. Hvordan skal politikerne jobbe med å gjenopprette tilliten?

Klimadiplomati kan bli Norges neste store internasjonale rolle. Fordi verdenssamfunnet har tillit til oss.

Les også Trust og trøst i klimakampen

Bærekraftig energifremtid

Også energinæringen står overfor store oppgaver den kommende tiden. Sammen med myndighetene skal energiindustrien forme, bygge og skape en bærekraftig energifremtid. Da må industrien handle på en tillitsvekkende måte. Men hvordan skape tillit når man selv er årsaken til utslippene? Industrien har et valg; omstill deg eller bli omstilt av ytre krefter.

Ser vi ut over våre egne landegrenser, er tillit også et nøkkelord når verdens ledere skal plukke opp dialogen i støvet av covid-19. Hva slags globale allianser kommer, og hvordan har pandemien endret økonomisk og internasjonalt samarbeid? Vi mener at globale allianser må gjenoppbygges og energipolitikken nok en gang opp på bordet.

Norge har store muligheter i å innta en nøkkelrolle i global energipolitikk. Vår rolle som internasjonal diplomat kan styrkes enda mer, og klimadiplomati kan bli Norges neste store internasjonale rolle. Fordi verdenssamfunnet har tillit til oss.

Tillit er ferskvare. Det fikk vi i ONS kjenne på kroppen da myndighetene satte ned foten for å gjennomføre fjorårets arrangement i Stavanger. Omdømmet vi har opparbeidet gjennom 46 år ble utfordret. Vi, som så mange andre, har hatt et tøft år. Men nå ser vi fremover.

ONS 2022 vil ha tillit som hovedtema. Vi vil belyse hvordan dette sterke, men skjøre ordet er limet i samfunnet. Og hvordan energi, industri, teknologi og politikk skal sørge for en mer bærekraftig energifremtid. Fordi ONS ønsker å bidra til at verden flytter seg raskere mot et lavkarbonsamfunn. Med tillit som grunnplanke.

Fanger tidsånden

ONS 2022 skal kjennetegnes som et koblingspunkt for både små og store aktører. Vi ønsker å fremstå som et eneste stort håndtrykk med myldrende liv i hele byen. Neste års ONS-tema fanger tidsånden, og de utfordringer verden står overfor som samfunn. Så la oss snakke om tillit.

Les også – ONS er nødt til å ta klimaansvaret på alvor