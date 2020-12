Myndighetene er fullstendig i utakt med folkemeningen i Mustafa-saken

ASYLPOLITIKK: Det har aldri hendt før at jeg, min familie og venner noen gang har blitt så sjokkert, sint og engasjert som vi er nå etter å ha sett mediedekningen av Mustafa Hasan-saken!

18-åringen Mustafa Hasan, som etter planen skal sendes til Jordan 28. desember. Til venstre Alexandra Stenbock, som startet støttegruppa for Mustafa ved Nesbru videregående skole i Asker. Foto: Terje Bendiksby

Debattinnlegg

Trond Severinsen Kleppe

Jeg er rett og slett skikkelig flau over å se at norske myndigheter kan utvise så total uforstand i tjenesten, total mangel på sunn fornuft og medmenneskelighet som dette.

Og bare slik at det skal være nevnt, så har jeg stemt Høyre i hele mitt liv, er en senior i norsk næringsliv som blant annet har vært på reise med Monica Mælands næringslivsdelegasjon i Afrika, med fiskeriministeren til Iran osv.

En av våre egne

Det er bare helt uforståelig hvordan det er mulig i det hele tatt å tenke tanken på å sende en person som kom til Norge som 5-åring tilbake til Jordan etter 13 år i Norge!

Denne gutten er jo for alle praktiske formål nå helt norsk. Hvilken skrullete rettsoppfatning kan ligge til grunn for at han skal straffes på denne måten fordi moren hans tok ham ulovlig til Norge som 5-åring? Det blir som å sende våre egne 18-åringer til et helt fremmed land for godt. Hadde det vært noe å bekymre seg for? Og så skal broren hans bli igjen i Norge?

Er det bare en gjeng med udugelige byråkrater som sitter med skylapper på og nesen ned i en forskrift som tar slike avgjørelser, er det lovverket som er helt feil, er det forsømmelse i tjenesten eller treg saksbehandling som gjør at uskyldige barn kommer i en slik situasjon?

Og i Norge av alle land i verden! Med et såkalt demokrati som sitter på sin høye hest og skal være et oppegående foregangsland, som står i bresjen for all slags u-hjelp og bistand internasjonalt pluss, pluss, pluss?Alexandra Stenbock

Mustafa Hasan viser Askers ordfører Lene Conradi (H) underskriftene for saken hans på veggen på Nesbru videregående skole. Conradi har åpent gått ut mot sin egen regjering i denne saken. Foto: Terje Bendiksby

Vis lederskap!

Jeg kan garantere én ting, og det er at hadde man gjort en folkeavstemning i Norge i denne saken, så hadde 95 prosent eller mer av befolkningen tatt den eneste riktige beslutningen om å la denne gutten – og andre som er i hans situasjon – bli i Norge. Og de som er ansvarlige for slike avgjørelser om å sende ham ut, ville stått uten jobb på flekken.

Straff bare moren da, og ikke en 5-åring som nå er blitt 18 år og helt norsk som våre egne barn.

Dette går rett og slett ikke an, folkens. Nå må noen av dere som sitter med makten her, ta grep og vise at dere representerer folket, vise skikkelig lederskap som jeg og mine medborgere forventer av dere og ta normale menneskelige hensyn på alvor!

Dette er, slik jeg ser det, potensielt et politisk selvmord dersom dagens regjering ikke klarer å rydde opp og ta til fornuft.

