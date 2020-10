Ufint av Høyre å påstå at venstresiden er mot alle private barnehager

BARNEHAGEDRIFT: Kine Myhre fra Sandnes Høyre baserer mye av sin kritikk av venstresiden på at vi vil alle private barnehager til livs, det stemmer ikke.

Rødt er ikke mot private barnehager, men vi er mot at det tas ut profitt. Skattepengene som går til drift av barnehagen skal gå til nettopp drift av barnehagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ole Ronny Koldal Gruppeleder Rødt Sandnes og barnehagekokk

Det er ikke sånn her i verden at visst du sier det nok ganger, så blir det sant. Jeg jobber selv i privat barnehage, så det kan jeg avkrefte på det sterkeste. Jeg har jobbet som kokk i denne barnehagen i seks år. Det har jeg gjort med god sosialistisk samvittighet fordi jeg vet at hver eneste krone som går inn i barnehagen, kommer ungene til gode og ikke ender opp i lomma til en av eierne, i motsetning til de kommersielle, der det tas ut profitt.

Store utbytter

Høyre nekter å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. De ideelle barnehagene, sammen med de kommunale heier Rødt på. Kine Myhre jobber usedvanlig hardt for å forsvare de fås rett til å berike seg selv enda mer. I 2017 gikk sju av ti private barnehager med overskudd. Samlet overskudd på barnehagedrift ble på 1,2 milliarder kroner, av en omsetning på 24,7 milliarder kroner. Av de 1,2 milliarder kronene ble 11 prosent, eller 132 millioner kroner, betalt ut som utbytte til eierne.

I stedet for at disse 132 millionene av våre skattekroner ender opp i de dype lommene til kapitaleierne, vil Rødt at hver krone bevilget til barnehage faktisk også skal gå til barna, og ikke til sjampis og kaviar på Aker Brygge. Rødt er ikke mot private barnehager, men vi er mot at det tas ut profitt. Skattepengene som går til drift av barnehagen skal gå til nettopp drift av barnehagen. Skal vi godta å betale skatt, så må vi kunne se at pengene blir forvaltet på en god måte.

Utbyttefritt er flott

For hver million som ender opp på bankkontoen til en allerede rik eier, svekkes folks tillit til skattesystemet. Det er ikke slik at Rødt ønsker å legge ned alle private barnehager. Rødt mener alle private barnehager skal få drive videre så lenge det ikke tas ut utbytte. Penger bevilget til barn skal gå til barn. Så hennes påstand om at venstresiden vil gjøre at halvparten av alle barn står uten barnehage, er bare tull og tøv.

Det som derimot er helt riktig, er at vi ønsker flere offentlige barnehager. Både fordi det gir mulighet til mer lokale opptak, men også fordi vi ser at særlig pensjonsvilkårene er bedre der. Flere og flere av de ideelle private kjøpes opp av de store kommersielle selskapene. De små forsvinner rett og slett, sakte, men sikkert. Dette kan da vel ikke kalles bra for valgfriheten som Høyere stadig snakker om?

Flere ufaglærte

Dagbladet fikk i 2019 tak i et internt skriv for Espira -barnehagene. En av de største kjedene i landet og som har 22 barnehager i Rogaland. Dette skrivet inneholdt retningslinjer for nyansettelser. Her kunne vi lese at kjeden anbefalte at man ansetter folk med lav ansiennitet og at rekruttering av stillingskategorien fagarbeidere ble stoppet. Altså man satte en stopper for ansettelse av fagarbeidere. Et raskt søk på private barnehager i Sandnes viser at de jevnt over har en høyere andel ufaglærte enn det kommunale har. Det er rett og slett dårlig gjort av Kine Myhre i Høyre å kalle ideelle private barnehager for velferdsprofitører. For det er nemlig hun som legger fram denne påstanden og ingen på venstresiden.

