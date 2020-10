Wirak opptrer dobbeltmoralsk og udemokratisk!

VINDKRAFT: I Sandnes vil ordfører Stanley Wirak (Ap) at lokaldemokratiet skal råde, mens i Sirdal der han selv er grunneier, vil han ikke at lokaldemokratiet skal stå i veien for han og 19 andre grunneieres økonomiske interesser i vindkraftutbygging.

I Sirdal kommune hvor Wirak er grunneier, synes han åpenbart at det ikke er så viktig med lokaldemokrati, da det vil stå i veien for ham og 19 andre grunneieres økonomiske interesser. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Thor Krefting Nissen Oslo

Stanley Wirak (Ap) som er ordfører i Sandnes, men også grunneier i Sirdal kommune, har sagt nei til vindkraft i Sandnes. Der har vel antageligvis Wirak den holdningen at han ønsker at vindkraftkonsesjon skal avgjøres av innbyggerne i en folkeavstemning med 67 % flertall og 75 % valgdeltakelse, for en utbygging som også må godtas av plan -og bygningsetaten.

I Sirdal kommune hvor Wirak er grunneier, synes han åpenbart at det ikke er så viktig med lokaldemokrati, da det vil stå i veien for ham og 19 andre grunneieres økonomiske interesser. Disse har inngått en avtale med Norsk Vind Energi om å stille grunn til disposisjon for vindmøller som er mellom 200 og 250 meter høye. Da er fugleliv, ødeleggelse av natur og hva resten av innbyggerne i Sirdal kommune mener om saken, av total underordnet betydning.

Det at Wirak hevder at det ikke bor et eneste menneske der vindmøllene skal være, mens de i Sandnes ligger tett på folk, er en avsporing og ikke noe argument for vindmøller i Sirdal. Det er prosessen og holdningen til Wirak som er dobbeltmoralsk og udemokratisk.

Den økonomiske diktatur-kvartetten Norsk Vind Energi, grunneiere, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) ønsker selv å avgjøre saken på bakrommet, uten ubehagelig innblanding og protester fra innbyggerne i Sirdal kommune. Har lokaldemokratiet og Sandnes og Sirdal kommuner bruk for sånne politikere?