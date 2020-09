Jeg sluttet med pelsdyr, men hvor blir det av kompensasjonen, Bollestad?

PELSDYROPPDRETT: I snart tre år har regjeringen regnet på hva vi pelsdyrbønder som blir tvunget til å avvikle skal få i kompensasjon for at Venstre skulle inn i regjering. Det har jeg tapt mye på, og veien til fremtiden kjennes lenger for hver dag som går.

Terje Øvrebø (bildet) satset stort på mink. Han har nå lagt med driften, men den lovede kompensasjonen lar vente på seg, skriver han i dette innlegget. Foto: Kent Skibstad

Debattinnlegg

Terje Øvrebø Rennesøy

Jeg har lyst til å komme meg videre i livet. I ti år har kona og jeg levd greit som heltidsbønder. Vi har drevet med mink, melk, gris, sau og tomater. Uten minken, står vi uten brorparten av inntekten vår og med et stort verdiløst anlegg. En fullstendig uavklart økonomisk situasjon gjør det umulig for meg å komme videre i livet.

Landbruksminister Olaug Bollestad lovet høytidelig for Stortinget i februar at en ordning skulle være på plass i god tid før sommeren. Nå er høststormene her, og det er fortsatt ingen løsning i sikte. Det går ut over helsa og fremtiden til oss pelsdyrbønder. Uten å vite hva jeg får i kompensasjon, eller om jeg får et skattefritak, slik at jeg kan reinvestere uten at mye av pengene går rett tilbake i skatt, er det umulig å legge en plan for fremtiden.

Banken skyr meg

Jeg kan ikke forplikte meg til nye produksjoner, eller få en avtale med banken min og jeg kan heller ikke søke om omstillingspenger, når jeg verken vet hva jeg kan omstille driften til, eller hvor mye penger jeg kan investere. I verste fall kan også de øremerkede omstillingspengene regjeringen har bevilget være brukt opp innen jeg har en plan og rekker å søke.

Regjeringens ramme er begrenset. Hos Innovasjon Norge er det førstemann til mølla. To ganger det siste året er jeg blitt tilbudt konsesjon som kunne gitt meg mulighet til å omstille meg fra minkbonde til kyllingbonde. De mulighetene har jeg måttet takke nei til. Og hvorfor det? Jo, fordi ingen forstandig bank vil kunne gi meg lån før de vet hvordan oppgjøret for pelsdyrvirksomheten blir. Hva blir endelig kompensasjon?

Dekker den gjelda på minkdrifta? Hvordan blir skatten? Rekker jeg å få ta i omstillingspengene før de er delt ut? Som det meste annet, krever også kyllingproduksjon store investeringer, og er derfor ikke noe jeg kan forplikte meg til i denne fullstendig uavklarte situasjonen. Konsesjonene er dermed gitt videre til andre. Det er uklart om jeg vil få tilbudet på nytt. Konsesjoner vokser ikke på trær.

Dyrt å være fattig

Omstillingstoget suser forbi, men jeg står fortvilet igjen på stasjonen i påvente av regjeringens somletog. Dette er og blir et mareritt. Kollegene mine og jeg lever hver dag og natt med all den fortvilelsen uvissheten gir. På toppen av dette kan vi se langt etter lavere lånerenter, selv i en tid der andre har 0-rente. Nå sitter jeg med samme lave inntekt som før jeg bygget til mink, men med mer gjeld. For banken er jeg en risiko. Verdiene som banken har pant i har en høyst usikker verdi, selv om takstmannen har taksert anlegget til over 8 millioner kroner. Det er dyrt å være fattig.

Mink har stått for rundt halvparten av inntekten på gården vår. Den har vært lokomotivet i gårdens økonomi. Den resterende virksomheten gir ikke nok avkastning til å forsørge meg og familien. Uten en rettferdig erstatning for minkproduksjonen, står jeg derfor i fare for å måtte avvikle den andre produksjonen også. Man kan ikke kombinere hold av gris og sau med en fulltidsjobb utenfor gården. Drømmen om å være heltidsbonde blir knust. Ventetiden er grusom. Familielivet er satt på vent og usikkerheten tærer hardt på psyken. Vi lever på sparepenger og tvinges til å bruke opp kompensasjonen allerede før vi har mottatt den.

Et stort fall

Før hadde vi overskudd i livene våre og vurderte å bli fosterforeldre til barn som trengte en trygg ramme i livet. Nå har vi mer enn nok med å ta vare på hverandre og å få endene til å møtes. Dette er et fall i livet jeg ikke unner noen å oppleve. Husk: Inni enhver bonde bor det et menneske Jeg og mine medmennesker som har drevet i denne bransjen forlanger at regjeringen straks kommer på banen med et helhetlig forslag som sikrer oss et rettferdig økonomisk oppgjør, slik at vi har mulighet til å planlegge for fremtiden. Regjeringen skal faktisk ikke gjøre noe annet enn å iverksette Stortingets vedtak og forventninger. Jeg har gjort min del av jobben ved å avvikle pelsdyrholdet. Nå må Bollestad gjør sin gjennom et raskt og riktig oppgjør.

