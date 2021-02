Jeg vil spille igjen!

DEBATT: Kulturlivets organisasjoner har med rette vært opptatt av situasjonen for profesjonelle utøvere og arrangører. Det har vært langt mindre oppmerksomhet om situasjonen i fritidsmusikklivet.

«Noen personer liker å øve for å øve, for min del er det utfordrende når jeg ikke har noe å øve for», skriver Erland Bræin. Foto: Privat

15. februar fikk jeg en epost fra daglig leder i Sandnes symfoniorkester om at virksomheten må legges på is så lenge de nasjonale smittevernrådene er som de er. I 2020 måtte vi kansellere tre av fem prosjekter med tilhørende prøver. Dette begynner selvfølgelig å bli belastende. Kulturlivets organisasjoner har med rette vært opptatt av situasjonen for profesjonelle utøvere og arrangører. Det har vært langt mindre oppmerksomhet om situasjonen i fritidsmusikklivet.

Jeg går glipp av den opplevelsen det er å spille sammen med andre på et brukbart nivå.

Spiller i amatørorkester

For egen del spiller jeg i et godt amatørorkester, som også har et stort innslag av profesjonelle musikere. Det gir meg selvfølgelig utfordringer som jeg forsøker å løse ved øving. Det har ikke vært greit i år, fordi det ikke har vært noe å øve for. Noen personer liker å øve for å øve, for min del er det utfordrende når jeg ikke har noe å øve for. Så jeg vil helt sikkert løse mine oppgaver dårligere når vi en gang kommer i gang igjen.

Verre enn det er at jeg går glipp av den opplevelsen det er å spille sammen med andre på et brukbart nivå. Det er en form for mellommenneskelig kommunikasjon som kan være mer intens og givende enn de fleste andre former for kommunikasjon. Et ekstra pluss i vår sammenheng, er at orkesteret er en arena for samhandling mellom mennesker fra videregående skoles alder og opp i 70-årene. Det er det ikke mange aktiviteter som kan tilby.

Øker ensomhetsfølelsen

I tillegg holder orkesteret et såpass nivå at det er et reelt og godt konserttilbud for byens befolkning. Verst er det at jeg som pensjonist er fratatt en sosial arena som er tuftet på egen og felles interesse. Muligheten for at denne situasjonen skal øke ensomhetsfølelsen, er sterkt til stede. Det merker også jeg.

Jeg savner oppmerksomhet om denne situasjonen fra musikklivets organisasjoner og fra offentlige myndigheter. Selvfølgelig trumfer koronaen det meste, men jeg har ikke sett verken fra stat eller kommune at det gjøres vurderinger hvor smittesituasjonen (lav) og ulempene med nedlagte aktiviteter veies konkret opp mot hverandre. Kort sagt, jeg vil spille igjen.