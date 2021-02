Dessverre overdriver jeg ikke angående USA

DEBATT: I et debattinnlegg den 14. februar hevder Tor Olav Hauge å finne overdrivelser i min nylig utgitte bok «USA. En supermakt i krise». Om han hadde lest boken bedre, ville han sett at det ikke er noen dekning for disse påstandene.

Debattinnlegg

Espen Hammer forfatter av «USA. En supermakt i krise»

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det har vært skrevet mye om autoritære tendenser i dagens USA. Hauge skriver at jeg viser til en undersøkelse (Drutman, Diamond og Goldman, Democracy Fund Voter Study Group) gjort midt i Trump-perioden som «viser at nær 30 prosent av amerikanarane kan tenkje seg eit opplyst diktatur eller militærstyre.» Dette til tross for, ifølge Hauge, at «ordlyden i undersøkinga viser (...) at dei vil ha ein sterk leiar».

Kjære Hauge: Jeg sier jo nettopp (s. 121) at undersøkelsen kun viser til et ønske om «en sterk leder» eller et «militærstyre». Lenger nede på side 121 sier jeg eksplisitt at det ikke dreier seg om noe registrert ønske om diktatur. Jeg gjør med andre ord ikke noe annet enn å følge Drutman, Diamond og Goldman når de anfører at «Notably, 29 percent of respondents show at least some support for either a ‘strong leader’ or ‘army rule’.»

Det er mye å beundre i USA. Samtidig står også, som en hel verden vet, landet overfor betydelige utfordringer.

Fattige områder

Den relativt høye spedbarnsdødeligheten i USA er en indikator på mange forhold, inkludert utstrakt fattigdom, svak allmennhelse og et, for mange, dårlig helsetilbud. I boken nevner jeg i den forbindelse at USA i 2016 var på 29. plass blant 35 OECD-land med hensyn til spedbarnsdødelighet. I fattige byområder var ifølge New York Times den amerikanske spedbarnsdødeligheten på 80-tallet så høy som 30 pr. 1000. I svarte nabolag i Ohio er den stadig så høy som 15 pr. 1000. Det samme gjelder en del nabolag i min egen by Philadelphia. I min bok sier jeg aldri, slik Hauge impliserer at jeg gjør, at spedbarnsdødeligheten i USA generelt er så høy. Det jeg sier (s. 13) er at den «i mange områder» er veldig høy. Den relativt høye spedbarnsdødeligheten har på nasjonalt nivå vært tilnærmelsesvis uforandret i de siste fem årene. Dermed burde jeg kanskje ikke skrevet (s. 13) at den øker, men som det fremgår av setningen og sammenhengen hadde jeg spesielt fattige områder i tankene.

Mitt hjemland i 20 år

Det er mye å beundre i USA. Samtidig står også, som en hel verden vet, landet overfor betydelige utfordringer. USA har i tyve år vært mitt hjemland. På godt og vondt er den sosiale virkeligheten i dette landet noe jeg lever med hver eneste dag. Det er ingenting jeg heller skulle sett enn at Hauge hadde hatt rett i at jeg overdriver problemene.