Fornuft og fellesløsninger skal styre rike og land, ikke den enkeltes følelser.

DEBATT: Siri Borge nevner innvandringspolitikk, klimapolitikk, eldreomsorg, og psykisk helse som områder som skal styres av følelser. Jeg er dypt uenig.

«Når man forholder seg til FB og leser overskrifter i avisen, er det lett å komme til den konklusjonen at verden allerede er styrt av følelser», skriver Natasja Askelund. Foto: Ntb

Natasja Askelund Billedkunstner

Siri Borge er opprørt over gjestekommentaren min i Aftenbladet. Hun føler at jeg har brukt hennes personlige historie i min kronikk. «Følelsene skal selvfølgelig styre verden», skriver hun, i et leserinnlegg. «For selv om Askelund ikke er folkevalgt eller journalist, så betyr ikke det at hennes innlegg i lokalavisen ikke kan bidra til stigmatisering av folks følelser», skriver hun, og illustrerer - sannsynligvis ufrivillig - mitt poeng.

Mye å velge i

I min kommentar hadde jeg flere eksempler på saker der følelser blir brukt som argument. Jeg kunne valgt andre: bompenger, formueskatt, piggdekkavgift, eller vindmøller. Bekjennelsesbehovet er såpass sterkt blant mennesker med angst, som er høysensitive, deprimerte, ensomme med triste historier fra barndom og oppvekst at jeg hadde mye å velge i. Det var nok mange idrettsutøvere med spiseforstyrrelser og skuespillere med tvangstanker som kunne kjenne seg igjen.

Det er likevel sånn at selv om jeg har lest Borges oppdatering på Facebook om sin egen opplevelse av skolegangen sin, er sitatet og eksemplene jeg brukte, hentet fra en artikkel som sto på trykk i Utdanningsnytt.no. Den hadde jeg linket til i kommentaren min.

Offentlige ytringer

Jeg er blant dem som ytrer seg offentlig, og det er lenge siden jeg skjønte at min Facebookprofil har sluttet å være privat. Jeg har mer enn tusen «venner» på FB, så når jeg legger ut egne løpebilder av meg og mannen min, eller skryter av julebaksten, må jeg tåle at det blir kritisert, diskutert, og sett i sammenheng med mine offentlige ytringer enten det er i kunsten eller i avisen.

Borge har drøyt 1500 «venner» på facebook. Hun står på Rødts liste til stortingsvalget neste år, sitter i styret for Rødt Stavanger, og er varamedlem i kommunestyret: det er ikke mulig for henne å dele personlige historier på Facebook, eller i avisen for den saks skyld, uten at de også leses politisk.

Krenkelsen i kommentaren min opplevdes så sterkt at Borge valgte å stå fram på vegne av en introvert journalist, som hun kjente igjen som Harald Birkevold. Jeg kjenner heller ikke Harald Birkevold annet enn som journalist. Jeg går ut fra at han kan spillereglene like godt som meg, at man må tåle og takle kritikk for ytringer som man har gjort offentlige gjennom Faceboook og i kronikker. Da han skrev en kronikk om sine erfaringer med hjemmekontor, var det som journalisten Harald Birkevold, den samme journalisten som uttaler seg om næringsforeningen i Stavanger, influencere, eller landbrukspolitikk. Birkevold kan muligens som Siri Borge bli overrasket over å kjenne seg igjen, men han vet at det er en del av jobben.

Når man forholder seg til FB og leser overskrifter i avisen, er det lett å komme til den konklusjonen at verden allerede er styrt av følelser, slik Borge gjør i sitt innlegg. Det er lett å tro at innvandringspolitikk er drevet av frykt hvis man hører på Sylvi Listhaug. Det er enkelt å tro at klimapolitikk handler om dem som er opptatt av kjærlighet til kloden når man hører på Lan Marie Nguyen Berg. Det er fort gjort å tro at eldreomsorg handler om varme hender, hvis man er skikkelig naiv.

Og jeg er helt sikker på at vi ikke blir kvitt kroppspresset med nye retningslinjer for influencere.

Det handler om prioriteringer

Hvis man heller leser budsjetter, forstår man at det handler om prioriteringer. Man ser at det handler om antall hender. Det handler om hva samfunnet velger å bruke pengene på. Hvor mange sykehjemsplasser man vil ha. Hvor lenge må de bo hjemme? Hva skal de gamle få hjelp til? Er det det offentliges ansvar å betale et menneske til å sitte og holde deg i hånden mens du dør? Er det det offentliges ansvar å følge deg til frisøren?

Jeg deler Borges bekymringer for helsevesenet. Jeg deler hennes bekymringer for høye selvmordstall. Det er viktig at menns psykiske helse blir tatt alvorlig. Men jeg tviler på at det hjelper noe særlig for barn med atferdsproblemer å slippe karakterer i orden og oppførsel. Og jeg er helt sikker på at vi ikke blir kvitt kroppspresset med nye retningslinjer for influencere. At yoga og livsmestringsfag vil ha noen innvirkning på ungdommens utfordringer med prestasjonspress, tror jeg ingenting på.

Dypt uenig

Borge nevner innvandringspolitikk, klimapolitikk, eldreomsorg, og psykisk helse som områder som skal styres av følelser. Jeg er dypt uenig og finner det forstemmende at en politiker som stiller til stortingsvalg for et parti som bekjenner seg til marxistisk teori og kollektive løsninger, ønsker et samfunn der enkeltmenneskers subjektive opplevelser og følelser skal styre verden. Jeg ønsker meg et samfunn med kollektive løsninger slik at alle blir tatt vare på ut i fra de forutsetningene de har.