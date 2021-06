Streiken – når taushet ikke er gull!

DEBATT: Unios medlemmer i Haugesund og Stavanger kommune er i streik. Sykepleiere, lærere og andre grupper som er medlem av Unio står streikevakt på syvende dagen.

– Politikerne har vært tause når det gjelder streik i kommunal sektor. Hvor er dere nå? spør Siri Rugland (til venstre) og Aud Hølland. Foto: Privat

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Siri Rugland Ree Nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Daglig ser vi sentral streikeledelse i mediene. Forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø er også blitt en svært ettertraktet mann. Som fylkesledere i Norges Sykepleierforbund (NSF) Rogaland undrer vi oss over hvorfor det bare er han som er ute og fronter KS sin politikk. KS er en politisk styrt organisasjon. Fordelingen av styrerepresentanter mellom partiene bestemmes ut fra resultatet i kommune- og fylkestingsvalg. Hvor er de nå?

Alle vet at lønn virker både for å rekruttere og beholde.

Dette er politikere som ofte fremsnakker fagforeninger og fagbevegelsen. Det har fylkesledelsen i NSF Rogaland selv erfart gjennom våren. Vi har hatt positive og innholdsrike møter med representanter fra de ni største partiene. Politikerne har i disse møtene vist stor interesse og uttrykt støtte. Støtte til NSF som belyser den store utfordringen i den norske helsetjenesten, nemlig hvordan rekruttere flere sykepleiere og beholde dem i kommunal sektor. Hvor er dere politikere nå?

Hallo...!

Dere politikere snakker varmt om kompetansen til sykepleierne og sier at sykepleierne er selve ryggraden i helsetjenesten eller gullet i offentlig sektor. Det gjør for øvrig representanter for hele partiskalaen, men så langt har de alle vært veldig stille. Politikerne har vært tause når det gjelder streik i kommunal sektor. Hvor er dere nå? Hvor er bekreftelsen og annerkjennelsen dere gav sykepleierne tidligere i vår? Norge står ovenfor et stortingsvalg om få måneder. Har dere ikke stemmer å sanke? Norsk Sykepleierforbund har over 123.000 medlemmer som gjerne vil se og høre dere nå!

NSF Rogaland lurer på om ikke kommunepolitikerne har gitt KS sentralt tydelig beskjed om hva som skal prioriteres i lønnsoppgjørene? For enten så har dere ikke vært villige til å satse på våre grupper eller så handler KS i strid med signalene dere har gitt dem? Begge deler er oppsiktsvekkende. Vi velger å tro at dere ikke har signalisert det vi ser resultatet av nå. At Unio må streike for at barn, unge, voksne og eldre skal få de beste fagfolkene i de tjenestene i kommunene dere har ansvar for. NSF ønsker dere velkommen inn i debatten nå!

Mye etterarbeid

Streiken har uansett utfall avdekket og synliggjort en enorm stor mangel på sykepleiekompetanse i kommunene. Det er lite som skal til for å velte en særdeles viktig tjeneste. Når en kommune søker dispensasjon på en enkelt sykepleier fra ett sykehjem og på over halvparten av alle sykepleiere som er tatt ut i streik, da er det et illevarslende tegn på en alvorlig diagnose.

Alle har erkjent problemet med mangel på fagfolk. Alle vet at lønn virker både for å rekruttere og beholde. Hva venter dere på? Gi KS klar beskjed om at dere og innbyggerne ikke har tid til å vente lenger. Ta ansvar, vis dere i debatten, ta ordet nå!