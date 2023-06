Kan vi redde Freia fra krigsboikott?

Kan vi ta grep for å unngå at Freia må legge ned driften som følge av krigen i Ukraina?

Einar Egeland Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Jeg er glad i sjokolade. Det har jeg alltid vært. Freia sine produkter har alltid stått høyt oppe på listen av mine favoritter. At Freia nå, på grunn av krigen i Ukraina, står i fare for å bli lagt ned med påfølgende tap av norske arbeidsplasser, er en veldig trist følge av krigen.

Kanskje er dette mulig å unngå dersom vi tar de rette politiske grep? Arbeidsplasser kommer ikke flytende på ei fjøl. Derfor må vi gjøre det vi kan for å bevare de vi har, både hos Freia og de i andre bedriftene i samme situasjon. Jeg vil derfor be lederne i LO og NHO, samt de ansvarlige myndighetene om å se på muligheten for å fryse pengene som disse bedriftene genererer her i Norge for å hindre at pengene blir brukt i krigen. Samtidig som produksjonen her i Norge fortsetter. Er dette økonomisk og praktisk mulig?