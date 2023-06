Vi må dra lasset sammen for å virkelig satse som studentby

DEBATT: Sara Bianca Beitz berører en viktig problemstilling i sin kommentar om Stavanger som studentby lørdag.

«Utviklingen av Campus Ullandhaug og en større – tydeligere satsing på studentbyen er veien å gå for å tiltrekke seg studenter», skriver Eira Aas Eide.

Eira Aas Eide Styreleder i Studentsamskipnaden i Stavanger

Hvert år strømmer det nye håpefulle studenter til Stavanger. Noen av dem har tidligere arbeidet eller studert andre steder, mens andre nettopp har fullført videregående skole og skal for første gang stå på egne ben. Ikke bare har de forlatt sin trygge havn, men de skal også etablere nye rutiner og på mange måter skape et nytt liv.

Noe av det viktigste Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) gjør er å sikre at studentene har en trygg og forutsigbar boligsituasjon. Derfor har vi et stadig fokus på å bygge flere gode boliger til studentene. En trygg og god bolig er en forutsetning for et godt studieliv. At det også legges til rette for at disse boligene har arealer hvor studentene kan møtes og bli kjent med hverandre er et bevisst valg hos SiS. Studentene er ikke de samme som for 20 år siden, og det er nesten umulig for heltidsstudenten å komme unna jobb ved siden av studiene. Det gjør at tjenestene rundt studentene blir viktigere og viktigere. En forutsigbar boligsituasjon er med på å gjøre økonomiske bekymringer mindre.

I tillegg til å bygge trygge gode boliger for studentene i Stavanger bygges det et nytt stort Velferdsbygg på Campus Ullandhaug. Dette er et hus som blant annet skal inneholde alle Samskipnadens tjenester og et rikt engasjert miljø. Det er mange år siden dette huset først ble omtalt i mediene og for studentbyen er det på høy tid at det endelig realiseres. Brukt riktig så har denne satsingen potensial for å knytte studentene tettere sammen og tilgjengeliggjøre tjenestene som allerede finnes på en bedre måte.

Utviklingen av Campus Ullandhaug og en større – tydeligere satsing på studentbyen er veien å gå for å tiltrekke seg studenter. Jeg håper å se resultatene av et bedre samarbeid mellom aktørene rundt studentene og virkelig oppleve at Stavanger som studentby blomstrer. Studentens beste bør alltid stå i sentrum, og vi må dra lasset sammen for å virkelig satse som studentby!