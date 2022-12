Julegåver er ikkje det viktigaste jula har å by på

DEBATT: Jula kan bli enda litt betre for alle om vi huskar at dei aller mest verdifulle gåvene vi kan leggje under treet, og dei som varer lengst, er kjærleik, nærleik og tryggleik.

«Sjølv om ein ofte får inntrykk av at julegåver er det viktigaste jula har å by på, så er det ikkje det», skriv Jarl Wåge.

Jarl Wåge Skribent

Det skjer kvart einaste år. Mørketida kjem ubønhøyrleg sigande. Det byrjar for fullt i november. Nei, forresten; det byrjar den dagen vi stiller klokka tilbake ein time. Plutseleg er ettermiddagen «kortare». Dagane blir etter kvart så korte at myrkret nesten bit seg sjølv i halen. Ikkje berre korte. For mange av oss blir dei tunge òg. Til tider blytunge.

Dei blir ikkje akkurat lettare av nyheiter om krig, klimakrise, ekstremvêr, øydelagde avlingar, galopperande matvareprisar, aukande bustadrente og straumprisar på eit nivå som tvingar mange av oss til å leggje om livsstilen. Ja, det er så ein lurer på om moder har råd til å tenne alle lys «så ingen krok er mørk» i år.

Men stopp ein halv. Dette skal handle om jul. Det får vere måte på depressiv pessimisme, svartsyn og fandenmaling på alle vegger. Jula er sjølvaste lyspunktet i alt mørket. Jula er overdekorerte hus med ljoslenker, blinkande, fargerike ljos, reinsdyr og oppblåste, lysande plastnissar så harry at bare Las Vegas kan overgå det. Til og med straumkrisa tar julefri, kan det sjå ut som.

Julegåvehaugen under treet vil kanskje ikkje vere så overdådig som tidlegare år, men det er ikkje så farleg.

Jula er timeout. Pause, fred, ro, glede. Jula er familie, tindrande barneauge, gåver, pinnekjøt, ribbe, lutefisk, torsk og sju sortar. Enkelte kjem til og med framleis på kvifor vi eigentleg feirar jul. Eit barn som blei født i ei krybbe i ein stall. Eit barn som forresten har ein tendens til å drukne i glansa papir og silkeband.

Jula er tradisjonar. Tradisjonar som har gått i arv frå generasjon til generasjon. Difor adventstid. Tid for å vente. På noko godt. Tid for å førebu. Tid for å leggje til rette. Ei adventstid som forresten blir lenger og lenger. Allereie i oktober kjem jula glidande inn i butikkane. Planlagt strategi, sjølvsagt, for å få det til å pirre i kredittkorta.

Fleire tidstjuvar

«Vi treng lenger førjulstidtid», seier mange. «Vi har det så travelt i våre dagar!» Ja, har vi eigentleg det? Har vi det meir travelt enn foreldre- og besteforeldregenerasjonen hadde det? Den gongen alt skulle lagast frå botnen av. Den gongen ein ikkje hadde innlagt vatn eller vaske- og oppvaskmaskinar. Den gongen det var skurekost og ikkje robotstøvsugar som tok seg av reingjeringa. Den gongen ein ikkje henta juletre på Europris, men i skogen.

Meir travelt? Eg trur ikkje det. Men med fleire tidstjuvar. Den verste av dei alle er mobilen som rett og slett har grodd seg fast og blitt ein del av handa. Vi snakkar og chattar og snappar og tictocar og tastar og tvitrar og deler og kommenterer så det knapt er tid til å heve blikket.

Midt oppe i det heile skal det avviklast julebord, julekonsertar, juleball, juleavslutningar, og det skal lagast jul med alt som høyrer til.

Er det rart julestresset set seg i nakkeregionen som ei klo? Er det rart vi føler at tida ikkje strekk til? Men det blir jul likevel. I år som i fjor, som kvart einaste år. I hus og i hytter. I kjellarar og på loft. Kyrkjeklokker vil ringe jula inn. Julefreden vil senke seg. Folk vil benke seg rundt bord som kanskje ikkje bognar like mykje som før, men som innbyr oss til å sitje saman og vere nære. Julegåvehaugen under treet vil kanskje ikkje vere så overdådig som tidlegare år, men det er ikkje så farleg. Vi klarer oss inderleg godt utan overdådig.

Tryggleik og kjærleik

Sjølv om ein ofte får inntrykk av at julegåver er det viktigaste jula har å by på, så er det ikkje det. Det er heile julepakken som er viktig: Julefreden, julesongane, tradisjonane, maten, varmen, familie og vennar, opning av gåver, må-sjå-tv-program. Og det handlar om barn. Eit barn i ei krybbe for nokon. Fyrst og fremst om eigne barn for dei aller fleste. Om å gje dei gode opplevingar, tryggleik, kjærleik, glede, minne for livet.

Eg har blitt ein aldrande mann med ein tendens til å sjå attende og mimre om juler eg har opplevd. Då er det nettopp barndomsjulene som dukkar opp i minnet. Eg hugsar spesifikke gåver eg fekk, gåver som utløyste gledeseksplosjonar. Men om gåvene ikkje hadde vore pakka inn i alt det andre som jula har med seg, hadde dei nok vore ganske så verdilause.

Bakside

Eg har teikna den glansa julekortjula her. Dette kortet har dessverre ei ikkje fullt så glansa bakside òg. Der finn vi dei einsame, dei fattige, dei som har flykta, dei som har mista nokon som står dei nær, dei som er redde, dei som rusar seg, dei som opplever vald, dei som gruer seg til høgtida. Tenk om vi hadde klart å hente dei òg inn på framsida av julekortet.

Snart skal moder og fader tenne lys, og det er det tid for å igjen ønskje alle ei inderleg god jul. Ho kan bli enda litt betre for alle om vi huskar at dei aller mest verdifulle gåvene vi kan leggje under treet, og dei som varer lengst, er kjærleik, nærleik og tryggleik.