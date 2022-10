Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve

KRONIKK: Sikkerhet og sikring i petroleums­sektoren representerer ulike kulturer og ulike logikker som ikke nød­vendigvis arbeider i samme retning.

Kontrollsenteret til Gassco på Karmøy. Selskapet har ansvar for trygg og effektiv transport av gass fra Norge til Europa. Hva skjer nå for Gassco og de mange aktørene innen petroleums­sektoren, store og små, når sikring mot sabotasje også er blitt et tema – når en åpenhets­kultur skal samvirke med strengt hemmelighold?

Ole Andreas H. Engen Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Sissel Haugdal Jore Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Odd Einar Olsen Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter at det ble kjent at gassrørledningene i Østersjøen har blitt utsatt for sabotasje, er det blitt rettet et skarpt lys mot sikkerheten og sikringen av norske petroleums­installasjoner og de 9000 kilometerne med rørledninger for transport av naturgass på sokkelen. Kritikken av for dårlig sikring av norske installasjoner mot lignende hendelser er sterk, og mange har de siste dagene pekt på at norske gassrør i Nordsjøen kan bli neste mål for sabotører.

Vesensforskjeller

Norsk petroleums­virksomhet har et hovedsakelig fokusert på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er etablert et godt samarbeid for regelverksutvikling for sikkerhet, den såkalte trepartsmodellen. Sikkerheten utvikles gjennom samhandling, dialog, åpenhet og tillit. Sikring mot uønskede, villede handlinger, spesielt hendelser av betydning for rikets sikkerhet, har hatt lavere prioritet. Alt dette har blitt snudd opp ned etter sabotasjen mot de russiske gassrørledningene i Østersjøen.

Hvilke konsekvenser vil dette få for det sikkerhetsregimet vi kjenner på norsk sokkel?

På pressekonferansen onsdag 28. september annonserte statsminister Støre at kontroll med utvinning av olje og gass er grunnleggende nasjonale funksjoner, og dermed blir underlagt lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). I tillegg til å ha ansvar for helse, miljø og sikkerhet, blir selskapene nå i større grad innlemmet i sikringsarbeidet i Norge – også arbeidet med å beskytte petroleums­sektoren mot statlige trusler.

Les også Equinor og Gassco lagt under sikkerhetsloven: – Naturlig at vi skjerper beredskapen

Sårbarheten i petroleums­sektoren har lenge vært kjent. Selv uten hendelsen i Østersjøen har det ligget i kortene at sikrings­regimet ville bli skjerpet, men bransjen har strittet imot.

At petroleums­virksomheten nå for alvor kommer inn under sikkerhetsloven, vil få mange konsekvenser, og alle er ikke positive eller nødvendigvis forbedringer av sikkerheten. Sikkerhet og sikring representerer ulike kulturer og ulike logikker som ikke nødvendigvis arbeider i samme retning.

Vil den norske sikkerhets-

modellen, med åpenhet og

tillit, overlever endringene

som nå kommer?

Hvem skal gjøre hva?

Et større ansvar for sikring vil kreve ressurser og kompetanse. For de store operatørene vil ikke dette bety all verdens utfordringer. De har i utgangspunktet både organisatoriske og økonomiske ressurser til å bære både kostnadene og ansvaret. Mer utfordrende vil det være for mindre leverandører.

Spørsmålet blir hvem som skal vurdere og bestemme om de har sikringsansvar eller ikke; og om mindre selskap faktisk er i stand til å foreta tilstrekkelig risikovurderinger og dermed sikre de objektene de har fått ansvaret for.

Kronikkforfatterne (f.v.): Ole Andreas H. Engen, Sissel Haugdal Jore og Odd Einar Olsen er professorer ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger. Dette fagmiljøet regnes som ledende innen det norske akademia.

Åpenhet møter hemmelighold

Det nye sikringsregimet vil også ha andre krav til åpenhet og dialog enn det vi er vant til fra HMS-regimet. Sikring dreier seg om å beskytte seg mot en strategisk angriper. Dersom selskaper og myndigheter fritt kommuniserer risikovurderinger og tiltak, kan det i neste omgang gi aktører med onde hensikter nye ideer om hvordan angripe og sabotere virksomheten. Hemmelighold er derfor en sentral del av selve sikringstiltaket. Den åpenheten, dialogen og tilliten som kjennetegner HMS, kan ikke overføres til sikringsregimet.

Innen HMS er begrunnelse for sikkerhetstiltak viktig for etterlevelsen. I et sikringsregime kan tilsvarende begrunnelser være underlagt hemmelighold. I praksis betyr det at du ikke får en forklaring på hvorfor du som arbeidstaker skal rette deg etter nye prosedyrer for sikring. Et sikringsregime har andre spilleregler enn et sikkerhetsregime. Der må du rett og slett bare adlyde, uten noen forklaring hvorfor.

Det er med andre ord ikke åpenbart at et mektigere sikringsregime og et tradisjonelt HMS-regime kan inngå et harmonisk partnerskap.

Et sentralt prinsipp for sikkerhetsarbeidet på sokkelen har vært fleksibilitet og kunnskapsdeling. Et sterkere sikringsregime vil uunngåelig måtte legge demper på muligheten til å dele informasjon internt og mellom selskapene. Slike barrierer skaper også hindringer for gode samarbeidsrelasjoner og muligheten til utvikling av god sikkerhetskultur.

Det totale sikrings- og sikkerhetsregimet på norsk sokkel skal ivareta et komplisert teknologisk system. Det krever oversikt og kompetanse fra selskaper og myndigheter, og en tydelig avklaring av hvordan roller og ansvarsfordelingen mellom aktørene skal være, om hvem og hvor mange som har tilsynsansvar, – og om det i det hele tatt er teknologisk mulig å overvåke nesten 9000 km rørledning.

Farvel til idyllen?

Skal sikkerhetslovens innlemmelse i det norske petroleums­regime fungere etter hensikten, altså faktisk øke den samlede sikkerheten og beredskapen på norsk sokkel, må det utvikles en bedre forståelse av ulikhetene som ligger i sikkerhets- og sikringsorganisering, og om det er mulig finne praktiske og effektive organisatoriske løsninger.

Sett i lys av sabotasjen i Østersjøen og det trusselbilde som norsk petroleums­virksomhet nå står overfor, kan det det gamle HMS-regimet oppfattes som idyllisk. Spørsmålet er om den norske sikkerhets­modellen, der åpenhet og tillit er hovedregelen, overlever de endringer som nå kommer.