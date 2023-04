Kva skjedde med dei fine slagorda til regjeringspartia?

DEBATT: Arbeidarpartiet og Senterpartiet sin bodskap om å væra nær vanlege folk skurrar når kutt i statsbudsjettet går ut over Pårørendesenteret, Amathea og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) sine Veiledningssenter.

Innsendaren er skaka over at tilbod som Pårørendesenteret (PS), Amathea og Norske Kvinners Sanitetsforening må kutta i tilboda sine. På bildet dagleg leiar ved PS, Unn Birkeland.

Anne Kristin Bruns 1.-kandidat, Rogaland KrF

Alle desse tilboda møter pårørande og hjelpesøkande tidleg i prosessen. Stabilitet og føreseielegheit i finansiering er avgjerande for dei som driftar helse- og omsorgstenester for utsette grupper, som rusomsorg og Frelsesarmeen sine gatehospital.

Denne kontinuiteten blir utfordra når Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle øyremerka tilskot og flytte pengane til søkbare ordningar. Meiner dei at i staden for å snakke med dei som treng det, skal ein bruke timar på å skrive søknader? For Pårørendesenteret og Amathea, som er nasjonale tilbod, er det avgrensa tilskotspengar å søke på. Om vi kunne sett kor viktig det førebyggande er, nettopp overfor pårørande og menneske som står i utfordrande situasjonar, trur eg vi hadde blitt svært overraska. Samfunnsøkonomisk er det ein stor gevinst både menneskeleg og økonomisk.

Lågterskeltilbod som desse er førebyggande og genererer eit stort frivillige engasjement. Dei bidreg til å gjere kvardagen lettare for pårørande som står i utfordrande situasjonar og treng samtaler og tilbod om å delta i grupper utan tilvising og venteliste.

KrF er skaka over desse forslaga, særleg når ikkje noko anna blir gjort for å erstatte dei tilboda som no blir kutta. Vi meiner at den beste måten å bygge samfunn på er å bygge nedanfrå. Dette gjeld også tilbod som er lett tilgjengelege for dei som treng det.

Folkehelsemeldinga seier at nettopp tilbod som er lett tilgjengeleg og som ikkje kostar noko bidreg til betre helse og mindre psykiske utfordringar. Då kan ein lure på om slagorda berre er eit slag i lufta, eller om det faktisk har innverknad på den konkrete politikken som regjeringa legg til rette for. No må dei som styrer, tenke seg nøye om og sjå konsekvensane av å kutta viktige tilbod som er både nær folk og for vanlege folk.