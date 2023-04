Veiledningssentrene for pårørende er viktige for velferdstilbudet

DEBATT: Å ivareta de pårørende er god økonomi. Dessverre ser det ikke ut til at sentrale beslutningstakere forstår dette.

Hvis dette kuttet til N.K.S. sine veiledningssenter hadde blitt skikkelig utredet, er jeg 100 prosent sikker på at den økonomiske nytteverdien av kuttet ville vist seg særdeles negativ.

Arnt Ove Engelien Psykologspesialist

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har fått avslag fra Helsedirektoratet på søknad om støtte på 15 millioner kroner til drift av sine sju Veiledningssentre for pårørende innen rus og psykiske lidelser. Støtten fra Helsedirektoratet har utgjort over 50 prosent av grunnfinansieringene de siste 12 årene og konsekvensen er rasering av tilbudet til pårørende over hele landet.

Undertegnede har gitt faglig veiledning til sentrenes veiledere de siste to årene, herunder veiledningssentrene i Haugesund og Sandnes. I forbindelse med at de nå har mistet store deler av støtten fra det offentlige, ønsker jeg å dele noe rundt mine erfaringer med det tilbudet som sentrene gir.

Kompetente ansatte

Sammenliknet med andre arbeidsplasser har N.K.S. veiledningssentre en svært stabil og erfaren gruppe ansatte, med tidligere bakgrunn fra mange ulike felt, som rusomsorg, barnevern, psykisk helse, miljøterapi, kriminologi, politi, barnehage og mer. Det er en enorm samlet kompetanse i gruppa, som nå står i fare for å gå tapt for pårørendefeltet.

Pårørendefeltet er et svært forsømt felt i kommunale og statlige tjenester. De fleste pårørende faller mellom to stoler; de er ofte ikke selv syke nok til å få tilbud om offentlige tjenester som DPS eller kommunepsykolog, mens de samtidig ikke får tilgang til offentlige lavterskeltilbud fordi de først og fremst er bygget opp for direkte kontakt med brukeren med vansker – ikke dennes pårørende.

Det er ikke tvil i min sjel om at veiledningssentrenes innsats for pårørende er uvurderlig for det samlede velferdstilbudet til den norske befolkning. Uten pårørendetilbudene ville antallet sykemeldinger vært mye høyere, andelen som falt ut av arbeidslivet ville vokst, og den samlede lidelsen i befolkningen ville vært større. Hjelpen til å få bekreftet og normalisert sine reaksjoner som pårørende er av umåtelig nytte, ikke minst i form av å redusere og ta bort invalidiserende skam og skyld som mange pårørende sliter med. Veiledningssenteret hjelper også brukerne med å finne måter å håndtere vanskene pårørendestatusen har medført, slik at de i størst mulig grad kan fungere godt i sine egne liv.

Stor samfunnsnytte

Ikke minst for de pårørende barna og ungdommene er samfunnsnytten voldsomt stor, i form av garantert større gjennomføring av skoleløp, mindre belastning av andre helse- og sosialtjenester i det offentlige, og aller mest i form av mindre lidelse og bedre liv. Tidlig hjelp til å forstå hvordan det påvirker barn og ungdom å være pårørende til voksne med ruslidelser eller psykisk sykdom fører til at de pårørende slipper å bære ansvaret for den voksnes vansker, noe som igjen forebygger potensielt svært alvorlige psykiske vansker senere i livet.

Hvis dette kuttet hadde blitt skikkelig utredet er jeg 100 prosent sikker på at den økonomiske nytteverdien av kuttet ville vist seg særdeles negativ – det vil koste samfunnet uendelig mange flere kroner å reparere de vanskene som nedleggelse av pårørendetilbudene ville medført, enn det koster å drifte tilbudene per i dag.

Jeg håper sentrale beslutningstakere tar innover seg de store konsekvensene kuttet til N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende vil medføre, og at finansieringen derfor videreføres.