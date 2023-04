Reisefrådraget for pendlarar er styrka

Alle som har reiseavstand på over 35 km t/r er i posisjon til å få skattefrådrag. Dette må du hugse å få med i skattemeldinga innan 30. april.

Harald Halvorsen Løland Fylkestingskandidat, Rogaland Sp

DEBATT: Senterpartiet meiner me skal vere takknemlege for at folk er villige til å reise for å arbeide. Staten skal gjere det lett å ta ein jobb som er litt vekke frå der du bur dersom det passar deg og din kompetanse. Dette har vore ei sak Senterpartiet har jobba for over fleire år.

Med Senterpartiet i Regjering auka reisefrådraget for pendlarar mykje i 2022 og vert prisjustert i 2023. Det er innført éin sats i reisefrådraget (1,70 kr/km i 2023) og botnbeløpet er redusert frå 23 900 kroner i 2021 til 14 400 kroner i 2023.

Dersom du til dømes bur på Jørpeland og dagpendlar til jobb på Forus vil du få om lag 3350 kr i skattereduksjon for 2022. Bur du på Bryne og pendlar til Stavanger er skattefrådraget i underkant av 2000 kr. Du får frådrag uavhengig av kva kommunikasjonsmiddel du brukar. Alle som har reiseavstand på over 35 km t/r er i posisjon til å få skattefrådrag. Dette må du hugse å få med i skattemeldinga innan 30. april.

Det nyttar å ha ei regjering som tenker på både byane og distrikta.