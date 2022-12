Kirkens SOS trenger flere frivillige og en forutsigbar pengestøtte

DEBATT: I dag får Kirkens SOS statlige penger direkte over statsbudsjettet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag om å endre dette til en søknadsprosess fra 2023.

Henvendelsene til Kirkens SOS strømmer på. Vi klarer ikke å svare alle som ringer inn. Men det store målet er at vi skal klare det. Derfor trenger vi flere frivillige. Er det deg?

Eivind Hauglid Fung. leder Kirkens SOS Rogaland

Per A. Thorbjørnsen Styreleder Kirkens SOS Rogaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Årlig mottar Kirkens SOS over en kvart million henvendelser. Det er én samtale annethvert minutt. Mennesker i ensomhet, i livskrise, i eksistensiell krise og ofte med selvmordstanker, tar kontakt med oss. I det siste har vi også opplevd i større grad at mennesker tar kontakt med oss på grunn av økonomiske bekymringer. Generalsekretæren i Kirkens SOS Lasse Heimdal, uttrykte dette slik i et intervju med VG for kort tid siden: «økt trykk fra frustrerte og desperate folk som ikke får endene til å møtes i en tøff økonomisk hverdag. Noen forteller at de ikke ønsker å leve lenger»

På landsbasis er det ca. 1100 frivillige personer. I Kirkens SOS Rogaland har vi 97 frivillige som tar vakter, – på dagtid, kveldstid og natt. 97 personer som etter en opplæringsperiode har blitt frivillige medarbeidere. Det er studenter, yrkesaktive og pensjonister som alle gjør en særdeles god jobb. De er medmennesker som med ulik livserfaring og yrkeserfaring møter fortvilte mennesker på telefon og på chat. De frivillige er grunnpilarene i vårt virke. De frivillige gjør en verdifull innsats.

Vi stiller oss imidlertid undrende til at kun 10 av Rogalands 23 kommuner gir oss støtte. Vi er et tilbud for alle kommunene i Rogaland.

Bare 10 av 23 kommuner gir støtte

Det er av stor betydning at et samfunn har hjelpetelefoner som dekker hele behovet for krisesamtaler, – hele døgnet, hele året. Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er lyttende frivillige som ser, støtter og styrker i den livssituasjon den enkelte innringer er i. Innringer ringer anonymt. Det er også viktig å understreke at alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme. De som kontakter Kirkens SOS, kan være trygge på at vi er til å stole på. Våre medarbeidere sin oppgave er ikke å forkynne eller gi råd, men å lytte til det den enkelte har på hjertet.

Vi supplerer de offentlige profesjonelle tilbudene. Vi tror at uten de landsdekkende hjelpetelefoner som Mental Helse og Kirkens SOS, ville samfunnet hatt et svekket hjelpetilbud for mennesker i krise. Vi er et frivillig lavterskeltilbud som det offentlige setter pris på. Vi er svært takknemlige for bidragene som vi får av kommuner, Rogaland Fylkeskommuner og staten. Vi vil spesielt nevne at vi setter stor pris på at det politiske flertallet i Stavanger kommune nå foreslår 77 000 kroner mer enn kommunaldirektørens innstilling, totalt mottar vi da 430 00 fra Stavanger. Vi stiller oss imidlertid undrende til at kun 10 av Rogalands 23 kommuner gir oss støtte. Vi er et tilbud for alle kommunene i Rogaland. Det er også viktig for oss å si at alle penger som samles inn lokalt, brukes lokalt.

Får vi mindre statlige penger?

I dag får Kirkens SOS statlige penger direkte over statsbudsjettet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag om å endre dette til en søknadsprosess fra 2023. Begrunnelsen hviler på at flere skal kunne søke om pengene, bedre kontroll med statlige penger og å gjøre ordningen mer rettferdig. Konsekvensen blir i beste fall at vi må vente til april måned før vi vet hvor mye penger Kirkens SOS vil motta, og i verste fall blir vi tildelt mindre penger.

Det vil være synd. Det er nemlig slik at av de ca. 250 000 samtalene vi mottar, er det en stor del vi ikke makter å svare på. Behovet er stort, og vi har for få medarbeidere. Vår åpenbare ressurs er de frivillige, og her i Kirkens SOS Rogaland vil vi gjøre alt for at de skal beholde sitt engasjement. Vi trenger hver eneste en. Og vi trenger flere. Julen står for døren. Gledens tid for mange. Men også ensomhetens og kriseopplevelsene tid for mange. Vi klarer ikke å svare alle som ringer inn. Men det store målet er at vi skal klare det. Derfor trenger vi flere frivillige. Er det deg?