Jordbruksoppgjøret svikter fremtidens landbruk

DEBATT: Landbrukspolitikken i Norge bør endres. Den må både gjøres mer moderne og sørge for at fremtiden til landbruket blir mer bærekraftig, forbrukerorientert og selvstendig.

Høyre har ved en rekke anledninger tatt til orde for å gjøre flere endringer i dagens landbrukspolitikk.

Lene Westgaard-Halle Stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson (H)

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Senterpartiets Geir Pollestad ser ut til å bruke sommermånedene på å kritisere Høyres landbrukspolitikk i Aftenbladet 27. juni. Men istedenfor å kun forsvare dagens system, skulle jeg ønske de heller ville diskutere hvordan vi kan gjøre det lettere for unge bønder å satse, gjøre landbruket mer grønt og innovativt og hvordan vi kan bruke ny teknologi på å løse utordringene klimaendringene påfører landbruket.

Det må bli mer lønnsomt å satse, investere i ny teknologi og videreutvikle det plantebaserte landbruket.

Det er helt riktig at Høyre stemte mot årets jordbruksavtale. Fordi vi ikke er enige i retningen regjeringen velger å ta norsk landbruk i. Normalt har jordbruksoppgjørene ligget på mellom en halv og en hel milliard. De siste årene har man hatt en voldsom økning til 10,9 milliarder i fjor og 4,15 milliarder i år. Denne bruken av skattebetalernes penger står i sterk kontrast til at andre grupper i samfunnet som får beskjed om at pengesekken er tom. Høyre mener at bønder er selvstendige næringsdrivende, men ville likevel med Høyres forslag fått 16 prosent i inntektsvekst. Det er tre ganger så mye som for andre inntektsgrupper.

Når Høyre sier at vi vil bruke pengene i jordbruksoppgjøret annerledes, handler ikke det bare om at vi vil økt satsing på teknologi, klima, grøntsektoren, støtte til unge bønder og til bønder som må omstille til løsdrift. Det handler også om at Norge i dag har store utfordringer innenfor helse, skole og forsvar som også må prioriteres i statsbudsjettet for neste år. Når flere og flere sliter med å få endene til å møtes, er det viktig at det ikke blir noen vinnere og tapere. De som trenger mest hjelp skal få den.

Høyre har ved en rekke anledninger tatt til orde for å gjøre flere endringer i dagens landbrukspolitikk. Den kanskje største utfordringen landbruket står overfor er rekrutteringen. Kun 10 prosent av norske bønder er under 40 år. For å sikre at vi har et levende og bærekraftig landbruk i hele landet trenger vi derfor å gjøre det mer attraktivt å være ung på gården. Regjeringen undervurderer dette.

Det må bli mer lønnsomt å satse, investere i ny teknologi og videreutvikle det plantebaserte landbruket. Når etterspørselen fra forbrukerne endrer seg, må også landbrukspolitikken følge etter. I tillegg må vi øke selvforsyningsgraden, det kan vi gjøre ved å satse sterkere på plantebasert jordbruk. Det gjorde Høyre da vi satt i regjering, det fortsetter vi å gjøre nå.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet må gjerne anklage Høyre for å stå på sidelinjen. Høyre bidrar mer enn gjerne til trygg og ansvarlig styring, men da må det skje en endring i måten Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum styrer landet på.