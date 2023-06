Biff blir til bønner og øl til vann, eller kanskje ikke?

DEBATT: De nye kostholdsrådene er triste greier. Biffen og den iskalde ølen på lørdagskvelden skal byttes ut med bønnesuppe og vann, helst lunkent. Nei da, man skal ikke overdrive dette. De aller fleste tar dette med knusende ro, og et skuldertrekk. Og akkurat der ligger problemet.

I min ungdom hadde vi kostholdsrådene fra Helsedirektoratet i bakhodet. Nå er direktoratet så infiltrert av veganere, avholdsfolk og miljøvernere, at det ikke lenger er folks helse som står i sentrum.

Lennart Mikal Aarseth Stavanger

I heimkunnskapen på ungdomsskolen tok vi det på alvor da lærerne underviste i kostholds pyramiden. Vi stilte ikke spørsmål ved Helsedirektoratets vurderinger. Dette var fasiten for et godt kosthold, punktum. Helsedirektoratet hadde vår helses beste i tankene, og det var derfor disse rådene ble laget.

Mange skal tilfredsstilles

Eksperter fra inn- og utland hadde laget dem, basert på vitenskap og forskning samlet gjennom årtier, om ikke århundrer. Man stiller ikke spørsmål ved en slik bauta av objektiv folkeopplysning, vel? Vi fulgte dem riktig nok ikke til punkt og prikke, men vi hadde dem i bakhodet. ‘’Dette er ikke bra for meg’’, tenkte vi da vi åpnet den fjerde ølen, ‘’det har nemlig kostholdsrådene lært meg’’. ‘’Jeg får prøve å være litt flinkere neste uke, for å veie opp’’.

Litt synd at Norge ikke produserer noe særlig med belgfrukter, så det gir et lite stikk av dårlig samvittighet, at disse kom på et containerskip fra Canada, drevet av tungolje.

Så kom 2023, og Helsedirektoratet er infiltrert av miljøvernere, veganere og avholdsfolk. Nå er ikke lenger din helses beste det eneste som står i sentrum. Nå skal andre hensyn tas. Miljøvern og bærekraft skal tas med i miksen. Kjøttkvoten er satt latterlig lavt, og alkohol skal kuttes ut fullstendig. Problemet er at folk slutter å ta det på alvor. Det at sittende ministre, åpent i media råder oss til å gi blaffen, gjør ikke akkurat saken bedre.

Mistillit og polarisering er samfunnsproblemer vi må ta på alvor, og man bør helst ikke kaste mer bensin på bålet enn høyst nødvendig. Det at innbyggerne mistror offentlige institusjoner bør selvfølgelig unngås, og slikt som dette, gjør ikke saken bedre. Dette er slikt som gir grobunn for konspirasjonsteorier av typen at det er elitens mål å senke levestandarden til menigmann, for å kunne opprettholde den høye levestandarden for seg selv, og så videre.

Instruksjon fra særinteresser?

Dessverre så er ikke dette det eneste eksemplet på en offentlig institusjon som tilsynelatende har solgt sjelen sin. Statistisk sentralbyrå var nylig i hardt vær for å servere oss en ‘’gladsak’’ om nedgang i grensehandelen. Denne ble deretter avslørt som regelrett usann, eller ‘’fake news’’ som enkelte vil kalle det. Det virket til å være et bestillingsverk for å skjønnmale situasjonen, og sette den sittende regjeringen i godt lys. Det er jo valgår, og slikt vil jo naturligvis komme godt med.

Journalistene som gravde i dette, fant ut at det faktisk ikke dreide seg om statistikk i det hele tatt, men en slags spørreundersøkelse utført på tvilsomt grunnlag. Denne typen bestillingsverk er utbredt, spørreundersøkelser basert på for lite representativt utvalg, ledende spørsmål og andre ‘’triks’’. Det er lite å gjøre med denne praksisen, men jeg er sikker på at de fleste er enige i, at vi kan overlate denne lyssky virksomheten til privateide bedrifter.

Det er tydelig at noen offentlige institusjoner lar seg instruere av diverse interessenter, noe som dessverre sikkert har blitt en nødvendighet for å motta nødvendige penger. Et annet problem er når offentlige organer som blir infiltrert av aktivister. Mange husker nok den pinlige affæren der Fredrik Solvang grillet Mattilsynet på direkten, i programmet Debatten. Det kom helt tydelig frem at dyrevern-aktivister utgjorde en så stor del av organisasjonen, at de misbrukte sin samfunnsposisjon til å utøve aktivisme, som i dette tilfellet var å angripe pelsdyrnæringen.

Belgfrukter fra Canada?

Men tilbake til kostholdsrådene. Nå tilbereder jeg lunsjen min. Jeg kan selvfølgelig ikke være noen oppvigler, så det må bli en linse-salat i dag, siden rådet er at hovedvekten av kostholdet skal være på belgfrukter. Litt synd at Norge ikke produserer noe særlig med belgfrukter, så det gir et lite stikk av dårlig samvittighet, at disse kom på et containerskip fra Canada, drevet av tungolje. Men føler ikke at jeg kan bruke av den vesle kjøttkvoten min på en onsdags-lunsj, på et par brødskiver med fårepølse laget i samme fylke, av lam som beiter i utmark, for eksempel.

Når jeg nå sitter og tvinger i meg måltidet, og kjenner at lufttrykket øker nedentil, så begynner tankene og vandre. Helsedirektoratet og FHI vil jo meg egentlig alt vel, ikke sant? De fikk jo oss gjennom pandemien, og alt er bedre nå, ikke sant? Alle tiltakene under pandemien var kun med tanke på helsen vår? De var vel ikke påvirket av annet enn legevitenskapen, og hadde ingen annen agenda enn å lose oss trygt igjennom? Det finnes vel ingen grunn til å tro noe annet? Gjør det vel.....?