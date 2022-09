Konkurransen om tv-kundene har aldri vært større

DEBATT: Daglig leder i RiksTV og Strim Jérôme Franck-Sætervolls påstand om at norske kunder har begrensede muligheter til å velge hvor de kjøper underholdningen sin fra, stemmer ikke. Konkurransen om seerne har aldri vært sterkere.

Bredbåndsmålene til norske myndigheter nås kun ved å fortsette utbyggingen, ikke ved å levere underholdningstjenester på infrastruktur som andre har betalt for.

Andreas Veggeland Kommunikasjonssjef i Altibox

Enorme investeringer fra bredbåndsaktørene har lagt grunnlaget for tøff konkurranse i det norske tv-markedet. Alt norsk og internasjonalt medieinnhold er tilgjengelig over internett som egne tjenester kundene kan kjøpe, og det er sterk konkurranse mellom apper som Netflix, HBO, Viaplay, Amazon Prime, TV 2 Play, Disney+ og så videre. I tillegg finnes det flere aktører som leverer tradisjonelle TV-kanaler, uavhengig av hvem kunden har som nettleverandør – for eksempel Allente, RiksTV og Strim – som kan kjøpes av alle, uavhengig av hvem en kjøper bredbånd fra.

Det har med andre ord aldri vært mer konkurranse om tv-kundenes oppmerksomhet, og TV 2-selskapene Strim og RiksTV nyter godt av at Altibox-partnerskapet har sikret fiber til hundretusenvis av nordmenn.

Internett er åpent

Det er klokelig lovfestet at internett skal forbli en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon for alle norske bredbåndskunder. Det betyr at ingen er bundet til å kjøpe tv-pakke fra bredbåndsleverandøren sin. For Altibox’ del velger cirka 30 prosent av kundene våre å kjøpe underholdning/tv fra andre. Vi har også mange kunder som kjøper annet innhold fra andre, i tillegg til tv-pakken fra oss.

De kundene som velger å kjøpe både bredbånd og underholdning av oss, gjør dette fordi vi som distributør greier å samle mye forskjellig godt underholdningsinnhold til en attraktiv pris og at vi forenkler underholdningsopplevelsen.

Franck-Sætervoll vil derimot hindre at kunder som velger å kjøpe flere produkter fra samme leverandør, får en god deal. Men på samme måte som i andre bransjer, er det naturlig at kunder som kjøper flere produkter, får rabatt. Kjøper du ski, staver og skisko på samme sportsbutikk, får du ofte en bedre totalpris.

Fiber og 5G i full konkurranse

Så til Franck-Sætervolls påstander om hva som er fornuftig norsk bredbåndspolitikk. Det norske telemonopolet ble opphevet i 1998 og siden den gang har det vært fritt frem for alle å tilby bredbånd. Det gjorde det mulig for Altibox-partnere over hele Norge å grave fiber helt hjem til folk for å tilby bedre, raskere og mer stabilt internett enn før.

Den norske modellen for fiberutbygging har vært en stor suksess for norske bredbåndskunder: Kommersielle aktører har bygget og reinvestert omsetningen i en massiv fiberutbygging som sørget for å ta oss helskinnet gjennom koronapandemien fordi folk hadde et kraftig nett som kunne brukes til hjemmekontor og hjemmeskole. Vi har fått enda flere folk på nett og samtidig fått stadig hardere konkurranse om kundene. En konkurranse som ytterligere tilspisses nå som trådløse teknologier som 5G blir stadig bedre og utgjør et alternativ til dem som ikke ønsker eller kan få fiber.

Med kombinasjonen av mobilt bredbånd (5G), fast trådløst bredbånd (5G) og fibernett kan stadig flere velge mellom konkurrerende tilbud, fra ikke bare forskjellige merkevarer, men forskjellige bredbåndsteknologier. Nettopp det at selve aksessteknologien er konkurranseutsatt, sørger også for at de ulike aktørene stadig jobber for å videreutvikle og gjøre de norske telekomnettene mer robuste og fremtidsrettet – noe som er avgjørende for den enkelte og samfunnet som helhet.

Bredbånd til alle er viktigst

Omtrent 10 prosent av befolkningen har fortsatt ikke tilgang til skikkelig bredbånd. Det å sikre at alle nordmenn kommer på nett, krever ytterligere investeringer. Vi er altså i en situasjon der tilbudet til forbrukerne er bedre, konkurransen i markedet er sterkere enn noensinne tidligere, samtidig som det gjenstår både mye nybygging, forbedringer og kommende oppgraderinger av infrastrukturen. Bredbåndsmålene til norske myndigheter nås kun ved å fortsette utbyggingen, ikke ved å levere underholdningstjenester på infrastruktur som andre har betalt for.

