Vi drømmer ikke bare om en bedre skole, vi jobber for det!

DEBATT: Takk for et godt og viktig innlegg fra lærer Maren Kristine Rosnes. Hun løfter skriver om det mange lærere står i hver dag – følelsen av å ikke strekke til, mange og krevende arbeidsoppgaver, lange dager, og en konstant dårlig samvittighet, for at man ikke alltid rekker alt barna fortjener.

Det er fremdeles store utfordringer i skolen, men vi mener virkelig at vi i denne politiske perioden har vist tydelig evne og vilje til å skape nettopp en bedre skole i Stavanger.

Lotte Hansgaard Barnepsykiater og fungerende nestleder i Utvalg for oppvekst og utdanning (Ap)

Ingvild Sørensen Lektor og fungerende leder for Utvalg for oppvekst og utdanning (MDG)

Vi i Ap, Sp, SV, R, FP og MDG har også en drøm for skolen, og vår intensjon er å gjøre den til virkelighet. Vi er godt i gang. Vi drømmer om en skole der læreren får tid til å være lærer, og der læreren er motivert til arbeidet sitt. Vi drømmer om en skole der man har tillit og respekt for læreryrket, og der en rekke yrkesgrupper sammen bidrar til å skape inkludering og fellesskap, og der alle elever blir sett og ivaretatt. Der skolene har gode nok rammer til å kunne gi et godt tilbud til de verdifulle barna våre. Aller mest drømmer vi, som Rosnes, om en skole som sikrer alle elever den opplæringen de fortjener. Vi jobber selv som henholdsvis lærer og barnepsykiater, og ser hvor avgjørende skolearenaen er for livskvaliteten til de barn og ungdom vi møter både i eget hjem og på jobb.

På vei mot en bedre skole

Vi overtok mens det var skoleopprør, der rektorer nektet å godkjenne budsjettet. Det var en stor jobb å ta fatt på, og vi er ennå ikke i mål. Vi har i løpet av perioden styrket skolen med over 100 millioner kroner. Vi har satt av penger til flere miljøterapeuter, slik at læreren kan ha tid til å være lærer mens barna blir sett og klassemiljø ivaretatt. Vi har satset på rekruttering av flere helsesykepleiere, samt skolepsykologer. Psykisk uhelse hos barn og unge er økende, og vi vet at både barna og lærerne trenger et godt lag rundt seg. Vi har jobbet aktivt for en offentlig skole som også ivaretar de barna som strever mest. Vi er opptatt av å tenke flere tanker på en gang; både forebygging og inkludering i normalklassen, samtidig som vi ser at noen i perioder har bruk for et alternativt tilbud. Vi har jobbet for å beholde og styrke både Lenden, STOLT-tilbudet, samt PPT.

Det er fremdeles store utfordringer i skolen, men vi mener virkelig at vi i denne politiske perioden har vist tydelig evne og vilje til å skape nettopp en bedre skole i Stavanger. Og vi har ikke tenkt til å gi oss. Vi ønsker mer. Selv stiller vi to til valg for fire nye år nettopp for å prøve å fullføre alle de positive prosjektene som er påbegynt.

Vi vil fortsette å styrke skolebudsjettet ytterligere. Vi trenger fortsatt flere miljøterapeuter, spesialpedagoger og helsesykepleiere. Vi trenger at skolene har solid økonomi og kan rekruttere og beholde gode og motiverte lærere. Vi vil jobbe for en skole som tar inn over seg at forskjellige barn har forskjellige behov, og derfor trenger forskjellige tiltak. Vi vil jobbe for en variert skolehverdag med fysisk aktivitet og plass til praktisk-estetiske fag.

Dette vil koste, og det vil ta tid. Men pengene vi investerer vil gi god avkastning i barna våre – alle vet at det er billigere å forebygge enn å slukke branner senere.

Og tid – det håper vi at velgerne gir oss, ved å gi oss tillit til å fortsette denne viktige snuoperasjonen også etter valget i september.

Vi ønsker at Stavanger skal være Norges beste barneby. Da er det soleklart at vi må satse på skolen. Og Maren Kristine, vi er glade for å høre fra deg! Vi trenger at du og andre lærere forteller oss hvor skoen trykker i skolen. Det er gjennom å lytte til lærerne- og barna- at vi kan lykkes med å skape en bedre skole. Så – kjære lærer eller skolepersonale – ta kontakt med oss og fortell oss hva din drøm for skolen er!