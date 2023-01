Rødt forstår at Putin har skylden for krigen i Ukraina

DEBATT: Stavanger Aftenblad vier 18. januar sin leder til partiet Rødt. Som vanlig når avisa besøker mitt parti på lederplass, er det for å komme med en ektefølt advarsel mot å stemme på oss.

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at Rødt er blindet av USA-hat og ikke forstår at Putin er en skurk. Så sprø er vi ganske enkelt ikke.

Mímir Kristjánsson Stortingsrepresentant, Rødt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det lever jeg fint med, disse rituelle advarslene har så langt ikke skremt bort så mange velgere. Men det vil være en fordel om Aftenbladet framover forholdt seg til hva Rødt faktisk mener, framfor å male egne skremmebilder.

Det er riktig at Rødt som eneste parti på Stortinget så langt har sagt nei til å sende norske våpen til Ukraina. Det er også riktig at jeg, og flere andre, vil at partiet skal snu i dette spørsmålet på vårens landsmøte i Stavanger.

Problemet oppstår når Aftenbladet skal forklare hvorfor Rødt mener som vi gjør. Det handler ifølge avisa om at vi er så forblindet av USA-hat at vi «ikke klarer å se det alle andre ser», nemlig at Russlands invasjon av Ukraina er «et blodig, imperialistisk overgrep mot en suveren stat».

Og det hadde jo vært ganske så ille, dersom det bare var sant. Men er det sant? Nei. På Rødts nettsider kan man lese: «Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands grovt folkerettsstridige angrep på Ukraina». Ansvaret for denne krigen legges ikke på USA eller Nato, men utelukkende på Putin. Fra samme nettside: «Ansvaret ligger hundre prosent på Putin-regimet, invasjonen kan på ingen måte unnskyldes ved å peke på Nato. Det er Putin som har bestemt seg for å gå til en folkerettsstridig angrepskrig, og Rødt mener at han må stilles til ansvar og dømmes for invasjonen».

Disse setningene baserer seg på enstemmige vedtak om krigen i Rødts sentralstyre og landsstyre, og jeg vil tro lignende vedtak blir enstemmige fra landsmøtet. Det er med andre ord ikke grunnlag for å hevde at Rødt ikke forstår at Russlands invasjon av Ukraina er «et blodig, imperialistisk overgrep».

Tvert imot har Rødt fra dag én fordømt Putin og hans imperialistiske angrepskrig. Vi har støttet Ukrainas rettferdige forsvarskamp. Derfor har vi gått inn for å skjerpe sanksjonene mot Russland på flere områder. Vi har også gått inn for å øke Norges øvrige bidrag til Ukraina, og vi har aldri motsatt oss at andre land stiller opp med våpenstøtte til ukrainerne. Det eneste punktet hvor det er meningsforskjeller av betydning mellom Rødt og resten har handlet om hvorvidt Norge skal bidra med våpen til Ukraina direkte, eller spille en annen rolle i konflikten som tilrettelegger for dialog og forhandlinger.

At denne uenigheten i et av Stortingets ti partier blir for sterk kost for Aftenbladet, får være så sin sak. Men det er ikke noe grunnlag for å hevde at Rødt er blindet av USA-hat og ikke forstår at Putin er en skurk. Så sprø er vi ganske enkelt ikke.