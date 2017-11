Da Rom Eiendom søkte om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å muliggjøre den høye utnyttelsen av området rundt Paradis stasjon, møtte dette massiv motstand fra lokalbefolkningen. Det ble sendt inn hundrevis av innsigelser. Svært mange av disse påpekte de trafikale utfordringene ved planen. Både økt biltrafikk innad i området, men også stegningen av Consul Sigval Bergesens vei og fjerningen av rampen opp på Strømsbrua ble omfattende omtalt.

Hvordan blir utviklingen når de flere hundre nye boligene og næringsarealene tas i bruk om noen år?

Stolte de blindt på utbygger?

En av innsigelsene inneholdt en profesjonelt, utført trafikkprognose utført av Køhlergruppen som konkluderte med at veinettet rundt sykehustunnelen ikke kom til å tåle belastningen av den voldsomme utbyggingen. Jeg hadde personlig korrespondanse med Frode Myrhol (FNB) om denne rapporten. Likevel står nå altså representanter for Frp og FNB frem som overrasket. Leste de ikke sakspapirene? Stolte de blindt på utbygger sine forsikringer om at trafikkproblemene ville være marginale og innenfor akseptable grenser? Hvordan blir utviklingen når de flere hundre nye boligene og næringsarealene tas i bruk om noen år?

Løsningen er ifølge Danielsen å fylle ut ytterligere i Hillevågsvannet for å kunne beholde veien i tillegg til den svære bygningsmassen. Med andre ord så ønsker han å kutte enda mer ned på friarealet som velgerne kjempet så hardt for å få inn i planen. Under Strømsbrua er det ikke plass til mer utfylling uten å stenge innløpet til småbåthavnen. Da må man enten ofre en av høyblokkene eller kutte gang- og sykkelstien. Sistnevnte vil være i strid med de overordnede føringer om grøntdraget fra Breiavatnet til Gandsfjorden og i mine øyne helt uakseptabelt.

Motivere til å reise kollektivt

Nå er selvsagt køene gjennom Hillevåg multifaktorielle, men stengingen av Consul Sigval Bergesens vei ble gjort vel vitende om de problemer dette kom til å medføre. Løsningen skulle være å motivere flere til å reise kollektivt. Da er det spesielt å lese når Jarl Endre Egeland (H) er oppgitt over å bruke 1 time og 15 minutter i privatbil på Rv. 44 fra Forus til møtet sitt på rådhuset i Stavanger. Hvorfor tok han ikke bussen, toget eller el-sykkel? Det er jo det de folkevalgte mener at resten av befolkningen skal gjøre.