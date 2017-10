UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag. Det er litt som med morsdagen. Vi vet at vi egentlig bør takke oftere. Likevel føles det ekstra viktig å markere takknemlighet akkurat i dag. Både som kunnskapsminister og tidligere elev har jeg mye å takke for.

La til rette for meg

I en periode på videregående hadde jeg problemer med å konsentrere meg på skolen. Jeg trengte ekstra tid på enkelte skoleoppgaver. Heldigvis hadde jeg lærere rundt meg som så hvordan jeg hadde det. De fritok meg ikke fra undervisning, de fortsatte å stille krav, men la også til rette for mine behov i en vanskelig periode.

I dag er ikke en dag for politisk retorikk. Det er en dag for takknemlighet.

Slik er heldigvis norske lærere. De ser elevene og bruker hver dag sin erfaring, kompetanse og didaktiske oppfinnsomhet for å gjøre skolehverdagen best mulig for tusenvis av barn og unge.

For det fortjener de vår takk og respekt. Det sies ofte, men kan i mine øyne aldri sies ofte nok: Lærere har Norges viktigste jobb. De har også en av de vanskeligste. Vi krever av norske lærere at de skal lage hele mennesker som kan møte en uoversiktlig fremtid, med trygghet og kunnskap. Vi forventer at de skal oppdra og utdanne demokratiske medborgere. Det er ingen liten bestilling, og krever mye av hver enkelt. Det er mange grunner til at regjeringen stadig insisterer på kompetanse blant lærere. Jeg tror for eksempel at en faglig, trygg lærer har mer overskudd til å se hele eleven. I dag er imidlertid ikke en dag for politisk retorikk. Det er en dag for takknemlighet.

Takker for innsatsen

Kjære lærere. Først og fremst vil jeg takke for den innsatsen dere hver dag legger ned i norske klasserom. Jeg vil også takke for bokanbefalingene dere gir til hun som viste ekstra interesse i fordypningsemnet. For de timene dere sitter og pønsker ut hvordan ligninger med to ukjente best kan forklares. Og ikke minst, takk for de ekstra spørsmålene og kravene dere stiller til han som i en periode ber om å få gå på toalettet litt for ofte, og alltid kommer tilbake med røde øyne.