Store svakheter i Russlands militærstyrker gir håp for Ukraina

DEBATT: Lidelsene til folket i Ukraina får både ukrainere og sympatisører til å se etter tegn som kan gi håp om en slutt på krigen. Et tegn er store svakheter i Russlands militærstyrke.

Russlands mislykkede forsøk på å oppnå en rask militær seier har avdekket store svakheter i russisk etterretning, planlegging og angrepsevne.

Harald Liebich Hjelmeland

Utfallet av krigen vil bli bestemt av Ukrainas forsvarsevne på den ene siden, og strategien til den russiske krigsmakten på den andre siden. Ukrainas evne til å slå tilbake angrep kom overraskende på Russland. Leveranser av våpen fra Vesten har pågått en tid, og derfor er den militære kapasiteten til Ukraina bedre nå enn ved starten av krigen. Russlands mislykkede forsøk på å oppnå en rask militær seier har avdekket store svakheter i russisk etterretning, planlegging og angrepsevne.

Hvis en stor krigsmakt som skal dra nytte et høyt antall soldater og rikelig med krigsmateriell, må dette oppbudet være basert både på kvalitet og kompetanse, for kvantitet alene er ikke tilstrekkelig. Kvaliteten til et lands militærstyrke gjenspeiler det samfunnet som har bygget opp styrken. Et svakt fungerende samfunn vil frambringe en svak militærmakt.

En stormakt på leirføtter?

Flere eksperter har i en årrekke påvist at Russland langt på vei er et dysfunksjonelt autokrati. Uavhengige institutter dokumenterer at det russiske samfunnet er preget av korrupsjon, kleptokrati, økonomisk ineffektivitet og dårlig folkehelse. Russland ligger helt i bunnsjiktet i Europa når det gjelder forventet levealder, og landet har den høyeste mordraten i Europa. Enhver reisende i landet kan med selvsyn observere dårlig vedlikehold, offentlige forsømmelser og nedslitt infrastruktur. Til tross for Russlands formidable inntekter fra olje og gass de siste 25 årene, ligger landet nede på 75. plass på Verdensbankens liste over nivået til ulike lands infrastruktur. Russlands brutto nasjonalprodukt befinner seg på nivå med Italias, og er lavere enn Frankrikes og Storbritannias til tross landets enorme naturressurser. 3) Forholdene i Russland vil gå fra vondt til verre når sanksjonene rammer en allerede dårlig økonomi.

Vi kan ikke å se bort fra at nasjonal prestisje og Putins personlige innflytelse vil holde krigen i gang lenge. Men økende frustrasjon på hjemmebane og problemene med å overvinne Ukrainas forsvar, kan likevel få krigsmakten til å prøve å finne utveier for ikke å havne i en langvarig stillingskrig mot et broderland. Med høye russiske dødstall, synkende kampmoral og en stadig mer ødeleggende krigføring oppstår frykten for å gjenta den samme fiaskoen som krigen i Afghanistan var. I tillegg kommer belastningen med et forverret omdømme ute i verden, utestengelser fra idrett og kultur og økonomiske sanksjoner. Og utveien for Russland kan være tilbaketrekking til et russiskokkupert Dombas og våpenhvile. Dette kan framstilles som en ‘seier’ på hjemmebane.

Store mangler i armeen

Den sviktende krigslykken er ikke bare et resultat av ukrainsk motstand, men også en følge av den russiske armeens ineffektivitet, sviktende kampmoral og manglende vedlikehold av materiell. Korrupsjon har også bidradd til å undergrave kampstyrken. Forsker Polina Beliakova ved Center for Strategic Studies skriver om krigen i Ukraina: «På det operative nivået har korrupsjonen i anskaffelser av forsvarsmateriell sannsynligvis også undergravd logistikken, og manifesterer seg i at soldatene mottar utilstrekkelig med utstyr og forsyninger på bakken.»

Den militærpatriotiske propagandaen vil framstå som hul når realitetene i krigen etter hvert går opp for det russiske folket. Det er ikke sikkert at sensuren klarer å kneble alle hjemvendte soldater som forteller at de verken ble møtt med blomster eller applaus, men i stedet med sivil og militær motstand. Erkjennelsen av at krigen påfører Russland ubotelig skade, kan nå helt til topps i maktapparatet og påvirke krigsviljen. Men mye avhenger likevel av hva Vesten iverksetter av straffetiltak, samt av omfanget av økonomisk og militær hjelp til Ukraina.

