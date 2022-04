Vi trenger ingen luftkamp, i fremtiden bør vi dra til Bergen for å ta fly

DEBATT: Vi bør dra til Flesland for å ta fly i fremtiden. Vi trenger ikke to store flyplasser så nær hverandre. På Jæren bør vi tenke på matjord, men hvem tenker på klima og miljø i denne luftkampen?

Næringsforeningen må nok finne seg i å reise til Bergen først, i fremtiden. En behøver ikke to store områder så nært hverandre for å fly rundt hele kloden.

Debattinnlegg

Eldar Reime Varhaug

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne alarmen som Næringsforeningen i Stavanger-regionen slår og som Stavanger Aftenblad kommenterer, den kan det ikke være vanskelig å legge død, hvis en tenker seg litt om.

Næringsforeningen er redd for å bli akterutseilt av Flesland, når det gjelder flytransport til utlandet. Men på sikt bør en bli bekymret av helt andre grunner enn som dette.

Nå kan ikke Fleslandsområdet sammenlignes med Jær-regionen. Jær-regionen er et av de viktigste jordbruksområdene i landet som nå holder på å bli ødelagt av tankeløse kommuner og ditto entreprenører.

Næringsforeningen må nok finne seg i å reise til Bergen først, i fremtiden. En behøver ikke to store områder så nært hverandre for å fly rundt hele kloden. Vi har lenge rettet oppmerksomheten mot klima og miljø. Hvor kommer det inn?

Nå er det matjordens tur!

Der er ikke lenge siden flere av oss har hatt sterke meninger om det som foregår i Jær-regionen når det gjelder å legge dyrket jord under asfalt og betong. Vi har også hatt en rekke svære felt med utbygging av vindturbiner. Det er riktig nok ikke på dyrket mark, men har satt sinnene i kok da dette på sikt vil ødelegge naturen som det friområdet det tidligere har vært.

Men vi husker ennå det området på Kverneland i Time kommune, som skulle få både i pose og sekk, på jordbrukets bekostning. Det går ikke lenger.

Det er ingen tvil om at Stavanger Lufthavn er dimensjonert for at Jæren i fremtiden skal bli en stor by. Er dette ønskelig for de som kommer etter oss? De kan ikke svare for seg, det må vi gjøre. Det er nå vi må sette foten ned, mens det ennå er noe tilbake av den jorden som fortsatt skal produsere mat til en stadig større befolkning i Norge. En kan ikke lenger stole på import.

For de fleste kommunene i Jær-regionen har store prosjekter på gang, når det gjelder boliger. Stavanger by er en særdeles uheldig by å bygge stor, fordi den har nesten ingen rette parallelle gater, men et stort antall rundkjøringer, som gjør det nesten helt umulig å ferdes i den byen når trafikken er stor.

Sola spiser matjord

Det ser vel kommunens folk også? «Kan Sandra Borch stagge Sandnes sin appetitt på matjord» skriver Arild Vagle i et leserbrev i Aftenbladet nylig.

Det bør en håpe. Det er første gangen jeg har sett at en statsråd i det rette departementet tar fatt i dette store problemet, som har fått utviklet seg fritt i årevis i negativ retning.

Det er ikke bare Sandnes som har appetitt på dyrket jord som legges under betong. For noen år siden ble Sola nevnt som landets verste på dette området. Det blir fortsatt tatt jord til hustomter, det er bare å ta en tur til Hellestø så kan en se det selv.

Det er nå at storting og regjering må frede all dyrket jord for all fremtid! Der er nok utmark, hvis det skulle være nødvendig med svære boligfelt. Og all vindmøllefeberen må behandles. Det skal leve og eksistere folk i dette området, også i fremtiden. Men da må det være noe tilbake, så får en heller akseptere at nå gjelder det å redde fremtiden. Det er snart kveld i overført betydning.

Det er ingen tvil om at Stavanger Lufthavn er dimensjonert for at Jæren i fremtiden skal bli en stor by. Er dette ønskelig for de som kommer etter oss?