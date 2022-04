Jordkabel er trolig ikke dyrere enn luftspenn, om vi ser hele regnestykket

DEBATT: Vi må tenke nytt om elektrifisering, jordkabel kan være like billig som luftspenn.

En tommelfingerregel sier at det er 4–5 ganger dyrere å legge en kraftkabel i jorda. Spørsmålet er om nettopp det regnestykket er dekkende for de reelle kostnadene ved henholdsvis luftspenn eller jordkabel.

Dagny Sunnanå Hausken Fungerende ordfører i Stavanger

Elektrifisering er en viktig del av det grønne skiftet, og behovet for kraft er rekordstort. Utbygging av kapasiteten går likevel tregt. Det tar mange år å få nye linjer på plass, ikke minst fordi det stadig oppstår lokale konflikter med landbruks- og naturinteresser. Å velge jordkabel eller kabel i sjø der det er mulig i stedet for luftspenn, vil få fart på utbyggingen. Tenker vi samfunnsøkonomisk, kan det trolig være like billig som luftspenn.

Situasjonen i Stavanger er lik den vi finner mange andre steder. Vi mangler strøm til elektrifiseringen som planlegges, både i sentrumsområdene og ellers i kommunen. Det vil i stadig større grad kunne bety etableringsstopp for ny næringsvirksomhet enkelte steder. Blant det som rammes, er veksthusnæringen og ny industri.

Ofte langdryge prosesser

Strømmen må fram. Få eller ingen vil likevel ha luftspenn, selv om det er førstevalget. Et stortingsvedtak sier at slike linjer skal være det foretrukne. Det er for så vidt ikke rart, for framføring gjennom luft har alltid vært vurdert som det billigste. Praksis har også vært at legges linjen i bakken for å spare omgivelsene, må differansen i kostnad dekkes lokalt.

Og kanskje er det nettopp her det går galt. En slags tommelfingerregel sier at det er 4–5 ganger dyrere å legge en kraftkabel i jorda. Det store spørsmålet er om nettopp det regnestykket er dekkende for de reelle kostnadene ved henholdsvis luftspenn eller jordkabel.

Vi må nemlig ta med hele regnestykket når vi vurderer kostnadene. For selv om luftspenn vurderes som billigere enn framføring i jord eller sjø, tar mange slike saker ofte mye lengre tid å få gjennom, kanskje opp mot 10 år. Å få vedtatt en kabel, derimot, vil kreve kortere tid. I tillegg til de faktiske kostnadene knyttet til ofte årelang behandling, taper samfunnet trolig stort på manglende verdiskaping fordi man lokalt og regionalt ikke får utvikle seg slik man ønsker på grunn av mangel på energi. Bedrifter må se seg om etter alternativ lokalisering, og veien mot det grønne skiftet blir mye mer kronglete og tidkrevende.

Når regningen for luftspenn til slutt kommer på bordet og vi har med alle kostnader, inkludert den verdiskaping vi går glipp av gjennom omfattende prosesser i tid, kan vi ikke utelukke at forskjellen mellom luftspenn og kabel i jorda er mye mindre enn vi har trodd.

Få flere kabler i jorda

Et viktig stikkord i slike saker, er å ta mer makt tilbake lokalt og regionalt, noe som vil bety flere kabler i jorda. Dermed må vi også tenke nytt når det gjelder finansiering. Forbrukerne kan ikke lenger være dem som tar store deler av regningen gjennom nettleien. Olje- og energidepartementet oppnevnte i fjor det såkalte strømnettutvalget som skal vurdere utviklingen av strømnettet. Noe av det utvalget skal se på, er tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye anlegg. Forhåpentlig vil også det samlede regnestykket, inklusiv tapt verdiskaping som følge av lange planprosesser, komme på bordet. Utvalget skal levere sin innstilling innen midten av juni i år. Det er bra, for dette haster. Vi kan ikke vente lenger på kraften som skaper framtiden.

