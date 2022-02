Nedlatende om sushi for folk flest

DEBATT: «Spesielt koselig blir det nok aldri å gå på restaurant på et handlesenter.» Dette var utgangspunktet for Aftenbladets anmeldelse av Sabrura Sticks & Sushi på Herbarium (19.2.). Når man ikke klarer å skjule sine fordommer mot det folkelige, blir gjerne resultatet deretter.

«Sabrura er et folkelig konsept, med priser som gjør at alle kan unne seg å spise god sushi ute en gang iblant», skriver Preben Oosterhof i Sabrura Drift AS.

Preben Oosterhof Direktør/kjedeleder i Sabrura Drift AS

Sabrura har blitt tatt godt imot av det norske folk og er en favoritt for mange. Dette gjelder ikke minst vår Kosekombo, som består av 44 varierte sushibiter.

Kosekomboen oppsto under pandemien og har blitt en kjempesuksess som vi har solgt flere hundre tusen av til sushiglade nordmenn i denne perioden. Så får heller både de og vi leve med at Aftenbladet synes Kosekombo er «et idiotisk navn».

Vi deler ikke oppfatningen av kjøpesenter som et sted man ikke kan ha koselige opplevelser. Det gjør heldigvis heller ikke våre gjester.

God sushi på vår egen måte

La oss slå det fast med en eneste gang. Sabrura er ikke stedet hvor man får servert hummerskum, kråkeboller og fermentert mose til stive priser. Sabrura er et folkelig konsept, med priser som gjør at alle kan unne seg å spise god sushi ute en gang iblant. Vi ønsker å lage god sushi på vår egen måte, gjerne med norske vrier, som faller i smak hos våre gjester. Tro det eller ei, mange liker faktisk forfriskende topping med jordbær, epler og kremost.

Tar alle tilbakemeldinger

Vi er lei oss for at avisens anmelder ikke likte det som ble servert hos oss, og vi kan forsikre om at vi tar alle tilbakemeldinger fra våre gjester på stort alvor. Men det er også viktig og riktig at vi blir bedømt for det vi er og skal være, fordomsfritt og åpent. Avisen konkluderer pussig nok med at sushi-buffeten vår er en dårlig idé, helt uten å prøve vårt hovedkonsept som står for 70 prosent av omsetningen vår. Og som våre gjester stadig kommer tilbake til.

For oss er Kosekombo den største matsuksessen vi har hatt siden Sabrura ble etablert. Navnet kan man like eller ikke like. Og pils på fat levert av norske bryggerier et produkt av høyeste kvalitet og noe vi skal være stolte av og som er etterspurt av våre gjester. For avisen er det «kjedelig industripils».

Vi deler ikke oppfatningen av kjøpesenter som et sted man ikke kan ha koselige opplevelser. Det gjør heldigvis heller ikke våre gjester. For mange nordmenn er ikke et kjøpesenter et sted man helst ikke vil bli sett, men derimot hjertet og pulsåren i mange bydeler landet rundt. Det er der folk flest gjør sine daglige innkjøp og møter sine venner. Vi i Sabrura identifiserer oss med den gjengse gjest på alle landets kjøpesentre, som er nettopp der mange velger å kombinere nødvendige ærend med en hyggelig matbit sammen med andre.

Stolte av folkelig konsept

«Men ok, det er kjøpesenter, det er ganske lave priser og det er ingen som prøver å late som det er noe mer fancy.» Akkurat den formuleringen gir vi Aftenbladet helt rett i. Vi er nemlig stolte av å ha et folkelig konsept med gode retter, som slår veldig godt an blant vanlige folk. Og vi er stolte av vårt dyktige team i Stavanger, som gjør sitt ytterste hver eneste dag for å levere god mat til glade gjester som vi setter umåtelig stor pris på.

Aftenbladet er hjertelig velkommen tilbake til oss på Herbarium, med et helt åpent sinn og blank notatblokk.