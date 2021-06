Kampanjejournalistikk av Aftenbladet

DEBATT: Aftenbladets bredt anlagte artikkel «Ikke alle vil ha Anina inn i klasserommet» framstår som kampanjejournalistikk og tilsvar til vår kronikk «Ingen indoktrinering fra FRI i skolen».

«I England skal ikke lenger skoler og offentlige etater benytte organisasjonen Stonewall, FRIs søsterorganisasjon, som veileder og undervisningsressurs fordi kjønnsidentitetsideologien bryter med vitenskap og med likestillingslovgivningen i landet», skriver innsenderne. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Debatt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Innlegget er skrevet av: Tonje Gjevjon, LLH, Anne Marve og Karen-Anna Pedersen, Lesbiske Feminister Norge, Christina Ellingsen og Anne Kalvig, WHRC Norge

Det møter oss allerede i den personfokuserte tittelen og bilder av en smilende Anina Jæger Olsen, leder av FRI Rogaland. Vi og leserne fortjener at saksopplysninger i vår kronikk blir undersøkt, og at kritikk faktisk blir møtt, ikke avskrevet med «Vær et godt medmenneske». Dersom FRIs hovedbudskap er Den gylne regel, gir det jo lite mening i at Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold skal betales for å formidle dette.

Blir usynliggjort

Artikkelen reduserer oss som kvinneorganisasjonsrepresentanter, foreldre og lesbiske kvinner til anonyme «skribenter av innlegg». Vår kritikk om at kjønnsidentitetsideologi er uvitenskapelig og undergraver kvinners kjønnsbaserte rettigheter – herunder lesbiskes rettigheter – blir effektivt usynliggjort. I stedet bygges stråmenn om at kritikere av FRI er opptatt av sex. Aftenbladet har laget et misvisende, antagonistisk bilde der vi har de liberale og snille fra FRI og skoleeiere på den ene siden, og de slemme «skribentene», eventuelt mørkedamene/feministene/de kristne på den andre siden.

Les også Livet til Aleksandra er blitt bedre – nå kommer endringer som kan gjøre dagene bedre for flere

Les også Ikke alle vil ha Anina inn i klasserommet

Les også Ingen indoktrinering fra FRI i skolen!

Hvorfor blir ikke Jæger Olsen spurt om hvordan kamp for lesbiskes retter kan harmoniseres med at kjønn nå ikke er biologi, men en følelse? Hvorfor undersøkes ikke FRIs program og Rosa kompetanses undervisningsmateriell i saken? Vi påstår ikke at FRI er for legalisering av sexkjøp, hallikvirksomhet, surrogati og flergifte, det er fakta, det er heller ikke vår fantasi at barn lærer at noen jenter har penis og at kjønn er en følelse, dette står i materiellet. Mener Aftenbladet at FRI Rogaland er frikoblet fra det nasjonale FRI, som forfekter radikal kjønnsidentitetsideologi som det eneste saliggjørende? Når FRI har avviklet begrepene kjønn og legning og i stedet fronter kjønnsidentitet og orientering – hvorfor spør ikke journalisten om FRI Rogalands bruk av disse begrepene?

Enorme pengesummer involvert

I England skal ikke lenger skoler og offentlige etater benytte organisasjonen Stonewall, FRIs søsterorganisasjon, som veileder og undervisningsressurs fordi kjønnsidentitetsideologien bryter med vitenskap og med likestillingslovgivningen i landet. Til nå har Stonewall fungert som et piskende departement utenfor politisk styring, med enorme pengesummer involvert – etater og bedrifter har blant annet betalt titusenvis av kroner for å få «Diversity Champion»-stempel. I Norge lanserer nå FRI tilsvarende sertifisering som «Regnbuefyrtårn», og Norges Basketballforbund er først ut. Men heller ikke dette er verdt å undersøke nærmere for norsk, kritisk presse? Er indoktrinering av kjønn som identitet bare å være et godt medmenneske? Hva med å følge pengene?

Barn og unge i Norge har rett til en undervisning som fremmer «demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte». Denne retten frarøver vi dem når en politisk organisasjon får forkynne at kjønn er en følelse, ikke en biologisk realitet.