Forstår Oljefondet økonomi?

DEBATT: Aftenbladet (E24) skrev den 7. april at Statens pensjonsfond utland (mer kjent som Oljefondet) hadde kjøpt 50 prosent av det største vindkraftverket i Nederland, Borssele 1 og 2, fra det danske selskapet Ørsted.

Ivar Sætre Sivilingeniør, Stavanger

Vindparken består av 94 stk. 8 MW havvindturbiner, plassert på 14 til 36 meters havdyp. «Dette tror vi er en superfin første investering», uttalte direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer Mie Holstad i Oljefondet. Mon det?

Med en total effekt på 752 MW og en gjennomsnittlig årlig full kapasitetsutnyttelse i 3000 timer, kan vindparken produsere 2200 millioner kWh (2,2 TWh) i året. Dersom hver husstand i Nederland bruker 10.000 kWh/år, vil det si at produksjonen kan forsyne 220.000 husstander med strøm hvert år (ikke 1 million som Aftenbladet skrev). Med ustabil produksjon, må produksjonen imidlertid støttes opp med balansekraft, til tider tilsvarende hele kapasiteten på 752 MW.

Stabil kraft døgnet rundt

Oljefondet har kjøpt halvparten av vindparken, dvs. en kapasitet på 376 MW, for 13,9 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 4500 dollar/kW, antakelig mer enn et nytt kjernekraftverk, med samme kapasitet i dag vil koste. En liten modulær reaktor (SMR) kan ferdigstilles i fabrikk, med effekt fra 50 til 500 MW. Dette er fleksible kraftverk som kan installeres på skip eller på land, og kan, i motsetning til vindkraft, levere stabil kraft døgnet rundt, hele året.



Ingen god avkastning

Borssele 1 og 2 har en garantert strømpris på ca. 80 øre/kWh i 15 år. En årlig produksjon på 1,1 TWh (Oljefondets andel) vil gi en brutto inntekt over 15 år på omtrent 13,5 milliarder kroner, litt mindre enn Oljefondet betalte i 2021. Ingen god avkastning, spesielt når driftsutgifter ikke er tatt med. Det betales heller ikke noe for levering av ustabil kraft.

At en 50 prosent eierandel i et vindkraftverk også bør kreve at Oljefondet etablerer egne faglige ressurser innen vindkraft, er ikke nevnt i Aftenbladet.

De eneste som tjener på dette, er antakelig Ørsted. De fikk en regnskapsmessig gevinst på rundt 7 milliarder kroner på handelen.