Kan ikke ha eksamen i et fag man ikke har hatt

DEBATT: Det må vurderes å ta språk ut av årets muntlig eksamen for 10.-klassinger.

Foto: Shutterstock

Gunnhild Ingrid Folgerø Stavanger

Vi må snakke om muntlig eksamen, tiende klasse. Og med det mener jeg at vi må snakke om språkfag. Vi må i det hele tatt snakke om språkundervisning online – men jeg må ta for gitt at videregående skole er klar over problemet – og at de tar hensyn til det i undervisningen neste år.

Vi har et helt klassetrinn som ikke har hatt muntlig, elev mot lærer, språkundervisning på 13 (15 i juni) måneder.

Går online

Det er nå ett år og seks uker siden husets tiendeklassing hadde klasseroms-, og dermed muntlig, undervisning i språk. Språkundervisning består av elever fra flere klasser, derfor går det online. Forståelig nok. To ganger i uken har de undervisning – hvor timene er litt kortere, slik at de kan komme seg til og fra skolen for vanlig undervisning. I tillegg går mye av tiden til ting som vanligvis tas på vei inn og ut av klasserom, eller mens klassen jobber: «Har du sett ...» og «jeg forstår ikke dette ...»

All kontakt med lærer er gjort høyt, muntlig, foran 25 andre elever som er pålogget samtidig. I tillegg har læreren mistet øyekontakten med elever, og de tomme blikkene til elever som ikke klarer å følge med og som læreren normalt ville plukket opp, er ute av syne. Elevene har mistet kontakt med medeleven som de tidligere snudde seg mot og spurte om småting – som «er det ’bade’ eller ’baden’ vi skal bruke nå?» De har nå ingen å kommunisere med – ingen kameratslige kompass. Og ville ikke drømt om å ta ordet online.

Gruppeoppgavene er uten tilsyn, online. Hjemme er det gjerne ingen som kan hjelpe – men så skal ikke heller undervisningen være avhengig av foreldres språkkunnskap. 2. januar meldte jeg derfor bekymring til skolen. 3. januar ble Stavanger satt til «rødt nivå» igjen. Jeg forstår det er utfordrende for skolen. Men i mars tok jeg igjen kontakt med skolen – og ytret min stadig økende bekymring for muntlig eksamen i språk.

Og den bekymringen forstår jeg at blir tatt på alvor, men mulighetene for klasseromsundervisning blir ikke større nå når vi igjen er på rødt nivå. Så vi har et helt klassetrinn som ikke har hatt muntlig, elev mot lærer, språkundervisning på 13 (15 i juni) måneder. Og dette er gruppen som kan komme opp i muntlig språkfag på eksamen.

Påvirkning på skoleplass

I en del av faget hvor de ikke har hatt reell undervisning – med stor fallhøyde. De kan ikke stryke i et fag på ungdomsskolen. De kan få 1 – men ikke miste retten til skoleplass. Men de kan rykke kraftig ned fra en god karakter, og det kan ha påvirkning på skoleplassen neste år. Det må derfor vurderes å ta språk ut av årets muntlig eksamen for 10.-klassinger. Og så håpe at de tar igjen manglende opplæring neste år.