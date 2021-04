Hva kan gjøres for intensivsykepleierne?

– Hadde arbeidsuken vært kortere, f.eks. 32 timer, tror jeg dette kunne vært et skikkelig løft for intensivsykepleierne, skriver Ellen Marie Harboe. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Ellen Marie Harboe Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Jeg har jobbet i 17 år som sykepleier i spesialavdelinger der de fleste av mine kollegaer har vært intensivsykepleiere. En utdanning jeg ikke har selv, men som jeg har uendelig stor respekt for.

For å bli intensivsykepleier må man som kjent ta en mastergrad. Dette krever i seg selv mye, både i form av personlig innsats og økonomi. Disse sykepleierne opparbeider seg en unik kompetanse, som er sårt trengt ikke bare i en pandemi. Så hvorfor slutter så mange i yrket? Hva kan man gjøre for å snu dette? Det måtte jo være i alles interesse at dette ikke skjer.

Arbeidstid er nøkkelen, mener jeg. Intensivsykepleiere har ca. 50 prosent vaktbelastning. Det vil si at bare halvparten av arbeidstiden er vanlig dagtid. Ellers er det kveld, natt og helg. De har 35,5 timers arbeidsuke i full stilling. Hadde arbeidsuken vært kortere, f.eks. 32 timer, tror jeg dette kunne vært et skikkelig løft. Det vil alltid være noen som orker å jobbe mer, og da kunne de som hadde «restkapasitet» tatt overtidsvakter.