Et kutt på 6 millioner vil rasere tilbudet ved Lenden skole

BUDSJETT: Politikerne i formannskapet har plusset på kommunaldirektørens budsjettforslag med store summer. Men Lenden skole og ressurssenter har de ikke funnet penger til, heller ikke en del av de politikerne som støttet oss for fire år siden.

Den kompetansen og erfaringen Lenden har opparbeidet seg gjennom år, risikerer nå å pulveriseres. Hvem skal bistå skoler og foreldre å sikre at våre elever får et fullverdig og forsvarlig opplæringstilbud? Foto: Fredrik Refvem

Møyfrid O. Vea Klubbleder Utdanningsforbundet, Lenden skole og ressurssenter

Inger Kveseth Ansatt og klubbleder for Skolenes Landsforbund

Kim Odland Ansatt og klubbleder for Fagforbundet

Formannskapet 26. nov 20 besluttet å la kuttet på 6 millioner til Lenden skole og ressurssenter bli stående. Dette til tross for flere oppslag om uheldige konsekvenser i de lokale avviser, mange leserinnlegg fra ansatte, samarbeidspartnere, privatpersoner, politikere med mer.

Det er også sendt egen informasjon om uheldige konsekvenser til de «ansvarlige» politikerne, uten at det tilsynelatende har påvirket beslutningen om kuttet. 6 millioner kroner er relativt lite penger i et stort Stavanger- budsjett, spesielt når en ser hva flertallspartiene ellers har foreslått for både Stavanger-skolen, og andre kommunale virksomheter. Den foreslåtte totale budsjettrammen fra flertallspartiene er langt høyere enn det Kommunaldirektøren opprinnelig foreslo.

Vet dere hva dere gjør?

Da er det ekstra trist at politikerne ikke ser ut til å ha forstått hvilke konsekvenser dette får for Lendens virksomhet og for brukerne våre. De politikerne som nå opprettholder kuttet til Lenden, er hovedsakelig de samme som støttet oss for fire år siden. Lenden gir direkte tilbud til barn med psykososiale utfordringer, som det gjennom de siste årene har økt i antall.

Elever med diagnoser som skolevegring, ADHD, Asperger, relasjonsskader, angst og depresjon er økende på våre lister. På Lenden får i de fleste elever direkte oppfølging på sin skole eller tilbud om endagsskole, og noen få elever får tilbud om skoleplass for en periode. Målet er alltid inklusjon og tilhørighet på sin hjemmeskole.

Dersom dette kuttet i kommunestyret 14. desember blir stående vil Lenden miste 10- 12 stillinger, og alle avdelinger vil rammes. Ønsket fra administrasjon og politikere i Stavanger er at Lenden skal gå fra det spesielle til det generelle. De sårbare elevene vi arbeider med forsvinner dessverre ikke på grunn av ønsketenkning.

En pulverisering

Den kompetansen og erfaringen Lenden har opparbeidet seg gjennom år, risikerer nå å pulveriseres. Hvem skal bistå skoler og foreldre å sikre at disse elever får et fullverdig og forsvarlig opplæringstilbud? For 12 år siden ble Lenden opprettet med det formål å bygge opp spesialiserte og tverrfaglige kompetanse for å ta vare på de mest sårbare barna.

Konsekvensene kan bli at kommunen må kjøpe inn dyre og dårligere tjenester eller skoleplasser utenfor kommunen, og legge enda mer til rette for framvekst for private aktører på dette markedet. Da er spinninga for gått opp i vinninga. Hva mener flertallspolitikerne med å bygge et tilbudet som fungerer, og hva er begrunnelsen? De politikere som nå opprettholder kuttet til Lenden, er stort sett de samme som for fire år siden var i opposisjon og støttet oss. Tør flertallspartiene være ansvarlige for å kaste barnet ut med badevannet?

