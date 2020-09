Kan Stavanger pluss Sandnes bli sant en gang?

KOMMUNESAMMENSLÅING: Det er i disse dager mye positivt å lese i Aftenbladet om historie, identitet og videre utvikling i Sandnes kommune. Det gjør meg glad. Debatten i Nye Sandnes synes å være i ferd med å dreies i en konstruktiv retning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stavanger og Sandnes er store nok til å driftes hver for seg. Men vi bor i en byregion hvor den store motoren og et naturlig sentrum, Forus, har blitt en utkant hvor bremsene pumpes hardt og uforståelig, skriver Aleksander Reinertsen. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Aleksander Reinertsen Stavanger

Jeg er siddis og ser dette noen kilometer utenfra. Mye av den siste tids debatt treffer selvfølgelig primært innbyggerne i Sandnes. Likevel blir vi alle, i flere spørsmål, påvirket av hva politikerne i Sandnes og Stavanger, så vel som Sola og Randaberg, treffer av beslutninger. Og vi blir påvirket når de ikke klarer bli enige.

Vi har nylig vært gjennom en prosess hvor vår byregion valgte å ikke slå seg sammen til én kommune. Sånn er det. Det er store følelser i sving, og folks følelser er viktige. Ingen liker å få beslutninger tredd nedover hodet fra sentralt hold. Og ingen vil vel bo i en kommune som heter Nord-Jæren og bli nordjærbu? Vi som bor i regionen vet jo at Jæren faktisk starter ved Skjævelandsbrunå.

Giftermålet ingen snakker om

Mange vil nå mane til ro i kommunesammenslåingsspørsmål i vår region. Jeg velger likevel å peke på elefanten som fortsatt er i rommet: et aldri så lite giftermål mellom Stavanger og Sandnes. Jeg skulle så gjerne sett at både siddiser og Sandnes-gauker så verdien av en sammenslåing og at dette kunne blitt en boost for begge byene – og for regionen.

Hvorfor ønsker jeg så sterkt en sammenslåing? Sandnes trenger strengt tatt ikke Stavanger – og vice versa. Byene er store nok til å driftes hver for seg. Men vi bor i en byregion hvor den store motoren og et naturlig sentrum, Forus, har blitt en utkant hvor bremsene pumpes hardt og uforståelig. Dette hindrer utvikling og forbedring av tilbud for regionens innbyggere.

Vi bor i en byregion hvor ansvaret er så pulverisert at ingen vet hvem sin feil det er at det brukes 350 millioner kroner ekstra på en bro på Ganddal. En bro som ingen bruker. Vi bor i en region hvor boligutviklingen skjer ukoordinert og ofte spiser matjord. Istedenfor burde man gjøre regionale utviklingsløft, for eksempel i Sandnes Øst. Vi bor i en by som kjemper om legeutdanning ved universitet – tretti år på overtid.

Vi får for lite nå

Vi bor i en byregion med unaturlig få statlige arbeidsplasser. Den nasjonale strukturen gjør oss sårbare ved nedturer i oljesektoren, mens over-robuste Oslo får en boost i de samme krisene. Vi bor i en byregion som i nasjonal påvirkning stiller i klassen med andre tvillingbyer som Fredrikstad/Sarpsborg og Skien/Porsgrunn. Dette er flotte byer, men vi burde ha nasjonal innflytelse i samme grad som Bergen og Trondheim.

Vi bor kort og godt i en region som ikke har den innflytelsen vi burde ha og som ikke evner å utvikle seg og løse problemer som den burde – nemlig sammen. Det er primært dette som gjør at jeg ønsker en sammenslåing. I tillegg har man de «vanlige» argumentene om reduksjon i politikerlønn, styrehonorarer og administrasjonskostnader. «Gjesp», vil mange kanskje si, men slike kutt betaler for vei, skolebøker, sykehjemsplasser og fotballbaner.

Og navnet blir ...???

Spørsmålene om sammenslåing genererer engasjement – og mye motstand. Identitet og følelser er viktig. Navn er sannsynligvis det aller vanskeligste om vi skulle slå oss sammen. Og sjargongen i debatten har nok ikke gjort klimaet for sammenslåing noe enklere. Men også etter en sammenslåing kan du være gauk og jeg være siddis. Og Stavanger og Sandnes er i ferd med å bli likeverdige på en måte som ikke var tilfellet for ti eller tjue år siden. Forhåpentligvis er det et godt startpunkt for en samling av vår region.

Vi bor i en byregion hvor ansvaret er så pulverisert at ingen vet hvem sin feil det er at det brukes 350 millioner kroner ekstra på en bro på Ganddal. En bro som ingen bruker.