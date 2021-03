En samtykkelov er ikke forgjeves – vi trenger den nå!

LOVVERK: Den største gaven Norges kvinner kunne fått denne 8. mars, var innføringen av en samtykkelov.

Loven burde beskytte oss, den bør være et synonym på rettferdighet. Men den er ikke det, og for hver henleggelse som skjer, blir det sendt ut et signal om at voldtektsofre ikke har rett til å føle seg krenket. Foto: Heiko Junge /NTB

Debattinnlegg

Lara Myklathun Amnesty-gruppa på Stavanger Katedralskole

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ifølge Kripos ble det anmeldt 2263 voldtekter i 2018. Dette tilsvarer nesten 200 i måneden. Dette er uakseptabelt, men verre er de store mørketallene. Det er skremmende å tenke på hvor mange som går rundt med en så vanskelig hemmelighet, men ikke tør å si ifra. Å anmelde. Men er dette rart når 80 % av alle voldtektssaker blir henlagt?

Lov og folk i utakt

Nei. Tanken på å måtte gjenoppleve hendelsen, for så å ikke bli trodd, er tyngende. Men det er ikke slik vårt samfunn skal være. Loven burde beskytte oss, den bør være et synonym på rettferdighet. Men den er ikke det, og for hver henleggelse som skjer, blir det sendt ut et signal om at voldtektsofre ikke har rett til å føle seg krenket. At deres opplevelser ikke er av betydning.

Derfor vi trenger en samtykkelov. Skottland har det. Sverige har det. Danmark har det. Norge er det eneste landet i Skandinavia som nå står uten. Ifølge Amnesty International Norge mener 82 % prosent av oss nordmenn at sex uten samtykke er voldtekt, så hvorfor gjenspeiler ikke loven befolkningens meninger?

Noen hevder at en samtykkelov ikke vil ha noe for seg, at det ikke vil endre noe i praksis. Dette er feil. Det er bevist at en lov som sier at sex uten samtykke er voldtekt, nytter. Flere saker vil anmeldes. Flere saker vil etterforskes. Etter at Sverige innførte en samtykkelov i 2018, har flere blitt tiltalt og dømt for voldtekt. I Skottland trådte en slik lov i kraft allerede i 2009, og siden da har antall voldtektsanmeldelser blitt doblet. Dette er fremskritt. Fremskritt som også Norge trenger.

Følg menneskerettighetene

Dessuten må disse endringene til for at Norges lover skal være i tråd med menneskerettighetene, en internasjonal rett som vi er forpliktete til å forholde oss til. Her står det skrevet at ethvert menneske har rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet, men dagens lovverk er ikke i overensstemmelse med denne. Mer enn 70 år har gått siden Eleanor Roosevelt skrev under på Verdens menneskerettighetserklæring, men fortsatt har vi ikke en lov i Norge som beskytter voldtektsofre.

Derfor trenger vi en samtykkelov. Så jeg ber dere: Støtt saken. Signer aksjoner. Stå opp for rettferdighet. For det handler om rettferdighet. Og det handler om medmenneskelighet.

