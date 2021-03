Verdig død eller uverdig liv?

DEBATT: Olaug Bollestad skriver i Aftenbladet 4. mars om at aktiv dødshjelp ikke er verdig, men for meg handler det om en verdig død eller et uverdig liv.

«Mitt problem overfor Bollestads argumenter er at hun og hennes likesinnede skal bestemme over mitt liv, som om jeg ikke er i stand til selv å bestemme hva som er best for meg», skriver Audun Hansen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Audun Hansen Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dessverre står hun for en udemokratisk holdning hvor det ikke er opp til den enkelte å velge, men hvor politiske og religiøse idealister skal bestemme over andre. Argumentene til Bollestad er for meg meningsløse, fordi det handler ikke bare om liv eller død, men menneskeretten til å kunne velge. I dette tilfelle en verdig død for å slippe et uverdig liv.

For min del har jeg et klart ønske om å dø når jeg ikke lenger er i stand til å leve et verdig og meningsfullt liv. Hvis ikke kroppen av naturlige grunner tar seg av dette, ønsker jeg derfor hjelp, slik at jeg kan avslutte meningsløsheten – det uverdige livet som Bollestad kjemper for. Inntil aktiv dødshjelp blir akseptert –for det kommer til å skje – har vi et annet alternativ, men som pga. Bollestad er mer krevende og belastende både for pasient og pårørende. Det gjelder såkalt passiv dødhjelp, dvs. behandlingsavståelse eller behandlingsunnlatelse, hvor man avbryter eller unnlater å sette i gang livsbevarende behandling slik at den syke dør en naturlig død. Dette innebærer noen ganger at den syke på forhånd har avklart sin vilje til sine nærmeste, slik at de slipper å ta slike avgjørelser, hvis en selv ikke er i stand til det.

Ifølge pasientrettighetsloven er det mulig å avslutte det uverdige livet og sikre en verdig død, men for Bollestad synes det like galt, for problemet er å avslutte det verdige livet – uansett hvor uverdig det måtte være. Mitt problem overfor Bollestads argumenter er at hun og hennes likesinnede skal bestemme over mitt liv, som om jeg ikke er i stand til selv å bestemme hva som er best for meg.

Ingen av oss har valgt livet, men ufrivillig medlem av menneskeheten. Det minste vi derfor kan få rett til er å bestemme over vår død. Hvorfor er det ikke nok for Bollestad at hun kan bestemme over sitt eget liv og la andre få lov til det samme?

Ingen av oss har valgt livet, men ufrivillig medlem av menneskeheten. Det minste vi derfor kan få rett til er å bestemme over vår død.