Feil tall om Kulturrådet

Mariann Komissar Avdelingsdir. for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturrådet

DEBATT: Gaute Vikdal i ensemblet «Klang av oldtid» tar heldigvis feil når han i Stavanger Aftenblad 13. februar hevder at «det er dokumentert at 70 prosent av alle midlene fra Kulturrådet går til Oslo-adresser».

Mange kunstnere velger å bosette seg i storbyområder, og det riktige tallet er at drøyt 40 prosent av det som heter Norsk kulturfond, gikk til hovedstaden i 2020. Men det skyldes at mange av søknadene kommer nettopp derfra. Oslo ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder andelen søknader som blir innvilget, og i 2020 ble det innvilget en høyere andel av søknadene fra Nordland, Vestfold, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark enn fra Oslo.

For Kulturrådet er det viktigste at du har et spennende og interessant prosjekt for å skape eller formidle kunst og kultur. I tillegg må du huske å søke om midler. Rogaland hadde under fire prosent av det totale antallet søknader til Norsk kulturfond i 2020 – og fikk også rundt fire prosent av tildelingene. Vi håper kultursektoren i Rogaland tar utfordringen og øker andelen i 2021.