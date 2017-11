Kripos sin dokumentasjon om at unge begår overgrep utfra oppskrifter i pornoen, netthatsaker, deling av nakenbilder via smarttelefoner, sexistiske russelåter og ikke minst kampanjen #Metoo er en del av dette. Mange ser disse sakene foreløpig som enkeltfenomener, men alt har en sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen hvor pornokulturen blir en del av den allmenne kulturen.

Helt ny tilgjengelighet

Pornografi som fenomen er gammelt, men gjennom internett har pornoindustrien fått en helt ny tilgjengelighet. Alt fra nettaviser til musikkvideoer og reklame har en bildebruk som normaliserer pornografi, og fører til at stadig grovere varianter blir akseptert. Den oppvoksende generasjonen utsettes for et eksperiment vi ikke tidligere har erfart: Aldri før har så store mengder porno vært så lett tilgjengelig. Når de samtidig mangler en skikkelig samlivs- og seksualundervisning, gjør det dem ekstra utsatt for å bli påvirket av pornoens løgner om kjønn, kjønnsroller og seksualitet.

Kampen for et samfunn hvor mennesker ikke kan kjøpes og selges, er kampen for et likeverdig samfunn.

Den nordiske undersøkelsen Unge, køn og pornografi i Norden (2006) viste at et stort antall norske barn og unge ser pornografi på nett. Gjennomsnittlig debutalder for å se på nettporno er i Norge 11 år. I 2011 (EU Kids Online) og i 2016 (STIR) kom det også undersøkelser som bekreftet dette. Pornoen blir en referanseramme for eksplisitte seksuelle handlinger, tenningsmønstre og utseendeideal. Pornoen brukes som kilde til læring, og inngår i mange unges utforskning av egen seksualitet. Tallene fra 2016 viste at 48 prosent av norske gutter mellom 14 og 17 bruker porno. Tallene plasserer Norge på topp i Europa.

Bruksgjenstander

Alt dette innebærer at ungdommene lærer pornoens framstilling av sex lenge før de har sex selv. Unge gutter som vokser opp i dag, utvikler både sin seksualitet og sin maskulinitet i samspill med pornoen. Den mannlige seksualiteten knyttes til erotisering av makt og avmakt.

Pornoen viser kvinner som bruksgjenstander og forteller menn at de skal bli kåte av å fornedre kvinner. Også jenter har fått med seg budskapet om at frigjorte, moderne kvinner som liker sex, også liker porno. I nettpornoens versjon av sex er målet for alle involverte den mannlige orgasme, og kvinners grenser kan tråkkes på. Konsekvensene er en grenseløs kultur der skillet mellom frivillig sex og overgrep er blitt farlig skjør.

Likeverdig samfunn

Kvinnegruppa Ottar ser på pornografi og pornokulturen som et av de største hindrene for likeverd mellom kjønnene. Kampen for et samfunn hvor mennesker ikke kan kjøpes og selges, er kampen for et likeverdig samfunn. At kroppene våre ses på som salgsvarer har konsekvenser for oss alle. Det preger samfunnet vårt, og det preger livet til alle jenter og kvinner. Vi som er opptatt av likestilling og ikke tror at menn fra naturens side har en voldelig og krenkende seksualitet, må også utfordre pornoens syn på menn og kjønnsroller.

Kvinnegruppa Ottar og kampanjen Stopp pornokulturen arrangerer den 18.november den tredje nasjonale konferansen Generasjon XXX? Konferansen holdes i Stavanger og har fokus på pornokultur, voldtekt, forebyggende arbeid, kroppspress og mottiltak. Blant foredragsholderne er viktige samfunnsdebattanter og aktivister. Det er viktig for oss å bygge allianser og bevissthet som kan bidra til en nasjonal kampanje som inkluderer og engasjerer kvinner og menn, unge og eldre i alle slags miljøer og kulturer.

Skoler deg

En slik mobilisering må bygge på en felles forståelse og analyse av hva dagens pornografi og pornokultur er, hvordan den framstiller og virker på ulike grupper, forholdet mellom kjønnene, synet på seksualitet og ikke minst koblingene til undertrykking og seksualisert vold. Alle som vil skolere seg, få diskutert, finne en plattform og et fellesskap på hvordan vi kan slåss mot denne undertrykkingen bør altså få med seg konferansen.