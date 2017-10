Det som Aftenbladet har presentert om Ptil-direktør Anne Myhrvold i det siste, går på tilliten løs, tilliten til avisen, skriver Preben H. Lindøe. Det gjør det så absolutt ikke. Det er snarere tilliten til Lindøe som det kan rokkes ved i denne saken. Eller hans vurderingsevne.

Aller største alvor

I den siste tiden har det vært en rekke saker om tvilsomme forhold i forbindelse med aktiviteten i Nordsjøen. Det som foregår i forbindelse med oljeleting og utvinning må tas med det aller største alvor. Det skal svært ofte lite til før en har en stor katastrofe i et meget sårbart miljø. Det er umulig å gardere seg helt. Derfor bør det ikke finnes tvilsomme forhold hos dem som skal overvåke. Det gjør det heller ikke. Det er derfor merkelig at en må klistre en direktør, som skal overvåke petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, helt opp mot en stor aktør som kan være gjenstand for kontroll.

Vedkommende direktør er vurdert og funnet habil. Det er ikke der det ligger. Det er helt umulig å dekke opp alle forhold gjennom et habilitetsspørsmål. Dessuten så slipper de som skal vurdere habiliteten, å ha sin virksomhet i Nordsjøen. Skulle noe gå galt, vil denne habiliteten bli trukket frem.

Ryggen fri

Det er mange forhold som kan oppkonstrueres når en har en så viktig stilling som Petroleumstilsynet har. Derfor burde det vært mulig å ansette en person som overhodet ikke er ansatt i en slik virksomhet, eller har familiemedlemmer og venner innenfor. Da ville en vært uhildet og hatt ryggen fri om noe skulle skje. Det har ikke vedkommende nå. Det er avisenes plikt å føre tilsyn med tilsynet!